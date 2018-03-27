走進清代滿族風情一條街 感受清文化的氣息

2018年03月27日 17:39 中時電子報 旺旺中時文化傳媒

瀋陽素有“一朝發祥地，兩代帝王都”之稱。1625年，清太祖努爾哈赤建立的後金遷都於此，更名盛京。1636年（天聰十年）四月初八，皇太極接受“寬溫仁聖皇帝”尊號，建國號“大清”，赴南郊的天壇祭天，首開清朝皇帝祭天先河。他又在瀋陽興建代表帝都的天壇、地壇、文廟、寺院、東南西北四塔。於是，莊嚴的鐘鼓聲與虔誠的祈拜，越發增添著一代都城的莊嚴與榮耀。

盛京，滿語譯為“興盛”之意，此城至此承載了滿族千年的民族精華，漢文化數千年的民族慧根，年輕的清朝才得以此城為基長驅入關，定鼎北京，一統華夏，並祚延了二百七十餘年的鴻列之基。

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清代一條街東起撫近門，西起懷遠門。暮色降臨，當你從高大宏偉、美麗壯觀的撫近門步入古老的小街，首先映入眼簾的是那高聳在寬闊平坦的馬路兩旁的樓房，一座座樓房重簷翹角，每層簷下都是漆棟畫染，那一幅幅精美的圖案，五彩斑斕，門前那一對金字黑匾，古色古香；那樓頂和每層樓簷上的彩燈交相輝映，把每層樓房勾勒得更加富麗堂皇。具有悠久歷史的故宮就座落在清代一條街。

瀋陽故宮。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

當走出清代滿族風情一條街“武功坊”時，你會被下馬石前不遠的一座高大雄偉的塑像吸引住的，這是一位披盔戴甲，腰挎寶劍，胯下騎著一匹戰馬的將軍，他目視遠方，右手緊握戰刀，左手緊勒疆繩，戰馬仰起前蹄，咆哮著，好像要去衝鋒陷陣，又好像打了勝仗凱旋而歸。在由葉岩砌成的兩米多高的塑像基座上，正面嵌著三個金字“皇太極”，背面寫著他的生平。

如果你趕上皇家禮儀表演，那場面可是既壯觀又熱鬧，無論服裝、道具，妝扮一律清朝原滋原味，活脫脫的皇親貴族展現眼前，讓你一飽眼福。至於街上各類店鋪，陳設都古色古香，清味盎然。

清代滿族風情一條街歷史悠久，它以悠久的歷史文化和特有的風格吸引著許許多多的中外遊人。它是瀋陽的驕傲。它的過去是古樸典雅，它的未來將會更加繁榮。

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清代一條街原名新正街，建於清光緒31年，因臨近州衙，一般為訴訟、報告的人歇息侯信，因此，全是旅店、飯館、茶樓、酒店。

時至今日，這條街仍以飲食業為主，全街有40餘家店鋪經營著瀋陽的名小吃、茶樓、餐館等。街北出口，街兩邊木柱上還有原資中學政、四川著名書法家包汝楷撰寫的對聯，反映了當年這條清代滿族風情一條街的繁榮。

(中時電子報)

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