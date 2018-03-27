李子慶「方塊」油畫 訴說甲安埔故事

2018年03月27日 17:48 中時 陳淑娥

李子慶（左）舉辦「甲安埔·鄉居·李子」畫展，現場義賣畫作馬克杯助家扶。（陳淑娥攝）

李子慶「甲安埔·鄉居·李子」畫展，以特殊「方塊」技法詮釋甲安埔在地風貌。（陳淑娥攝）

李子慶的「方塊」油畫作品，融入在地人文鄉土、田園與古蹟風貌。（陳淑娥攝）

大甲女婿李子慶從藺草編織得到靈感，以特殊油畫「方塊」技法，詮釋甲安埔在地人文鄉土、田園、古蹟風貌，24幅作品即起至5月6日於大甲裕珍馨三寶文化館展出，現場並義賣100個畫作馬克杯，所得將捐給家扶幫助弱勢。

李子慶指出，10年前曾配合媽祖國際文化節舉辦油畫個展，當時油畫總號數僅100號，如今高達660號，展出24幅作品，除多出560號外，創作軸心由原先的大甲地區，擴及外埔、大安兩地，並從藺草編織得到靈感，以特殊「方塊」繪畫技法大膽詮釋。

李子慶說，生活在甲安埔這片土地上，田地卻漸漸消失，取而代之的是工廠與住宅林立；古厝遭遺棄毀損，改建成賣場令人擔憂，於是藉由彩筆紀錄當下的感動，他的每幅作品有著撼動人心的故事，希望能樂在其中一直畫下去。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，「甲安埔·鄉居·李子」畫展配合沙鹿家扶基金會，義賣李子慶兩款畫作馬克杯，分別印有「孔雀開屏夜大甲媽起駕」及「情定日南車站」，所得將捐出以幫助弱勢，歡迎大家欣賞畫作並一起做公益！

(中時)