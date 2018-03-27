花蓮史前玉石 將軍府展出兩個月

2018年03月27日 17:49 中時 許家寧

考古學者劉益昌說，花蓮掌控了台灣玉石製造，支亞干、美崙等地為當時全台繁榮村落。（許家寧攝）

台灣玉器製造與交換更遠達菲律賓、馬來西亞、越南、泰國等南海國家。（許家寧攝）

獨特的花蓮玉從實用到裝飾、內用到外銷，出產的玉器在東南亞的高山及海洋可見其蹤影，荖山的人獸形玉玦。（許家寧攝）

花蓮4000多年前為史前時代東南亞玉器製造中心，玉器除出現在芝山岩、卑南遺址外，更遠達泰國等地，花蓮縣文化局與考古學者劉益昌合作，在史前玉器工坊旁的將軍府舉辦「玉石流轉」特展，讓民眾感受史前時代台灣與南海貿易的「玉之路」。

近年考古研究，花蓮為史前南海貿易交換圈源頭，成功大學考古研究所教授劉益昌去年受文化局委託，分別於上美崙、花岡山、月眉、重光、荖山、支亞干等地，歷經一整年考古調查與發掘研究工作，今年三月下旬，於美崙溪畔將軍府辦理研究成果特展。

文化局長陳淑美表示，4000多年前花蓮壽豐與萬榮一帶的玉器製作遺址，可說是當時全台最繁榮村落，從玉器的開採、設計、製作與加工，這些玉玲珠串、掛飾耳玦、管珠與手環等，隨著貿易交換玻璃、瑪瑙，形成南島族群獨有的玉石器文化生活圈。

逐漸盛行開採台灣玉，玉器的設計、製作、加工等技術越趨複雜，這些玉玲珠串、掛飾耳玦、管珠與手環等，隨著貿易交換玻璃、瑪瑙，形成南島族群獨有的玉石器文化生活圈。

當時花蓮人控制了台灣玉的製造！劉益昌說，獨特的花蓮玉從實用到裝飾、內用到外銷，出產的玉器在東南亞的高山及海洋可見其蹤影，以往台東卑南被認為史前貿易中心，但卑南玉器較薄、較簡單，花蓮各地玉石工坊出土的玉器不但厚實、精緻，而且還許多「非賣品」。

這條玉之路透過海陸貿易系統，長達3000年時間將世界翠綠透亮的閃玉傳播到東南亞各地，也帶回各地文化影響東海岸文化的變遷，像是部分貿易民族成為里漏社阿美族人的祖先，這次「花蓮史前玉石器使用源流與製作」特展，即日起將展至5月27日止。

(中時)