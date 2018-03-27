社區警力延伸 台北市警局表彰保全人員貢獻

台北市警察局於26日表彰對治安有功的保全人員。〔警方提供〕

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台北市政府警察局為了表彰、肯定保全人員及保全業對治安的貢獻，特別於 107 年 3 月 26 日15時30分，利用臺北市保全商業同業公會會員代表大會機會，由臺北市政府鄧副市長頒獎表揚 36 名協助警方維護治安有功人員。

良好的治安環境是社會發展的基石，保全人員工作多 元化、全方位深入社區，遍布我們居住的社區、銀行、醫院等各個公共場所，日常生活中我們常都能見到保全人員 堅守崗位的身影，為守護民眾安全默默付出。

臺北市政府 警察局本於「警力有限，民力無窮」的精神，並配合臺灣 高等法院檢察署推動「安居緝毒計畫」，訂定「強化保全人 員聯繫計畫」將保全業建立成為民間第三方警政，責請各分局主動輔導轄區保全人員即時通報社區內可疑治安狀況及涉毒地點，以淨化社區治安，另針對協助破案有功者將 頒發民眾協助破案獎金。

臺北市保全人員平日的善行義舉不勝枚舉，去(106) 年有協助偵破搶奪、竊盜、毒品等刑事案件及協助攔阻民 眾遭詐騙、救助危難等與民眾安全相關等具體優良事蹟，這些案例都說明了保全人員對協助守護臺北市治安、維護 市民生命及財產安全的貢獻。

臺北市政府鄧副市長及警察局局長陳嘉昌希望藉由此次舉辦表揚保全人員活動，提升保全人員維護治安責任及榮譽感，並建立市府與保全間密切的夥伴關係，共同為臺北市市民提供一個安全無虞的治安環境

(中時)

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