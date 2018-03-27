國小男童調皮玩火燒紙箱 校長老師嗆傷送醫

基隆市八堵國小驚傳火警，師長因為在救火過程中吸入濃煙，如今正在醫院治療中。（張穎齊攝）

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基隆市八堵國小驚傳火警，疑似有1名男童於B棟校舍2樓雜物處燒紙箱，目前火勢已撲滅。（張穎齊攝）
基隆市八堵國小驚傳火警，學童指稱是1名男同學縱火。（張穎齊攝）
基隆市三分局偵查隊長許耀彬表示，疑似玩火的男童現已被依公共危險罪將男童護送少年法庭審理。（張穎齊攝）

今（27）日下午3時許，基隆市八堵國小驚傳火警，位在B棟校舍2樓雜物處冒出大量黑煙，校長與1位教師獲報後緊急到場救火，卻因此吸入濃煙被送醫急救，目前消防隊已將火勢撲滅，經警方初步調查，是1名男童調皮使用打火機，而造成火災，現已將男童依公共危險罪，護送少年法庭審理。

教育處表示，發生火災當下，學校第一時間立即通報消防隊前往搶救，並啟動校安通報，目前無財物損失及人員傷亡，但柴姓校長與1位教師於搶救滅火時吸入濃煙，被送至礦工醫院急診觀察，教育處也派駐區督學及業務科同仁前往醫院探望，並全力協助身體復原及行政事宜。

「看到好大的濃煙，好可怕！」目擊的學童指出，當時快要放學了，但卻在2樓樓梯間看到很大的濃煙，平時那裏都堆放很多雜物，沒有人會去那邊，但聽說有1個同學今天中午有用打火機燒吸管，大家都說是這個同學放火的。

警方則表示，經校方通報後，消防隊已迅速到場撲滅火勢，而玩火的同學則供稱是因為調皮，所以燒紙箱，目前已依公共危險罪將男童護送少年法庭審理，但至於詳細的起火原因及過程，仍然需要等消防員的鑑定報告出爐後，才能判定。

教育處說明，學校平時即告誡學生點火器具並非玩具，不可把玩，未來也將利用此一意外火災案例，加強宣導不可玩火。此次火災讓師生虛驚一場，教育處將積極督導學校後續災後復原處理，迅速協助清理校園環境，還給學生安全舒適的學習空間。

(中時)

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