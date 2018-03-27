新北首創道路瓶頸打通計畫　巷道徵收年省92億元

永和竹林路9 1巷至119巷打通後，交通變得相當順暢（圖由工務局提供）

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中時
吳岳修

常因為走進死巷或巷道狹隘無法通行感到困擾嗎？新北市全國首創「道路瓶頸打通計畫」，鎖定通行不便、妨礙消防救災的死巷與阻礙建物或土地等為目標，替道路進行「針灸、開刀」，導入參與式預算精神，透過「以協議取代徵收」等方式，5年來僅以21億元即徵收原本113.4億元土地，開通76條巷道，節省高達92.4元。

新北市長朱立倫說，新北市著重人本環境，首重路平、路暢、路安、路潔、路美等5大方向，要讓讓民眾行的安心、走得安全，新北市從102年起推動道路瓶頸打通計畫，導入類參與式預算精神，蒐集里長反映、民眾陳情或地方建議等提案，透過跨局處協調，再與地主協議，成案後委由區公所施作。

工務局長朱惕之說，每個瓶頸打通案件都有不同的難題，土地權屬複雜，屋主和地主是不同人或仍有便用需求的情況比比皆是，市府要秉持同理心與地主溝通協調，有些個案花了快3年才成案。

朱惕之表示，工務局以協議價購方式做開闢瓶頸道路，實施已來用21億元開通76條巷道，若以市價徵收約需113.4億元，為市庫節省高達92.4元金額；以永和竹林路91巷至119巷的瓶頸打通案為例，因地主不良於行，需仰賴輪椅出入居家空間，原不同意讓售土地，經市府及里長3年的協調，才獲地主同意促成巷道打通。

(中時)

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