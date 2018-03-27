虎科大藝文季校長送學生大紅包

虎尾科技大學藝文季開幕，以「品春」為主調，師生一同品茗、品詩書、品樂。（許素惠攝）

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虎尾科技大學校長覺文郁（右）為藝文季開鑼。（許素惠攝）
虎尾科技大學校長覺文郁（右二）在藝文季開鑼之際送出大紅包，鼓勵學生社團多提計畫，校方將給予充足經費支持。（許素惠攝）

虎尾科技大學藝文季27日開鑼，校長覺文郁定調未來一整年要將學校打造成為幸福校園，強調學校經費充足，鼓勵學生社團積極提出計畫申請，校方將大力支持設備更新及活動經費的補助，被喻為春之禮讚的大紅包。

台上絲竹悠揚，通識老師王文仁吟唱自己作的《春之頌》，多媒系老師陳星平現場揮毫，台下師生品茗、品咖啡，和著鳥語花香，沈醉在和煦春陽中「品春」，好不浪漫。

「如果每天都能這樣，沒有微積分、沒有開不完的會、沒有…該多好！」覺文郁抒發感受指出，該校這幾年發展快又好，經費也非常充足，各社團若有什麼創新想法，都可以提出計畫申請，校方將全力支持社團更新設備及活動補助，提供大家展現青春活力的舞台，把學校打造成幸福校園。

今年藝文季系列活動包羅25項精彩內容，隨著春天的腳步一直開展持續到5月底，包含社團成果發表、大型劇團展演、畢業公演、靜態藝文展出。除了校內，展演場地並擴張到社區、甚至跨域到斗南火車站，充分展現社團教學成果及學生的青春活力。

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