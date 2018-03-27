【獨家】韓國歐巴王建明不能踢 男足戰新加坡賽前大利空

2018年03月27日 17:59 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華男足27日晚間7時要在2019亞洲盃資格賽最終戰迎戰新加坡，賽前卻傳出利空消息。原本被設定為先發右後衛的韓國華僑王建明，因為無法提出依親或放棄韓國籍的證明，無法列入此役出賽名單，讓中華隊布局大亂。

王建明的爺爺在1949年移民韓國，由於他確實有我國血緣，也未代表韓國踢過成年國際賽，程序上的確可以為中華隊出賽。不過王建明的父、母都在韓國出生，沒有居住在台灣的親人，無法辦理依親，來證明他是我國華僑。

事實上，為了代表台灣出賽，王建明已經放棄韓國國籍，但亞足聯在認定資料不足後，要求再補放棄國籍等證明，偏偏王建明的父母都已到台灣觀戰，無法在韓辦理相關手續，趕不上台星大戰。

中華隊在26日的領隊會議時，特地向競賽官員表示，王建明的資格認定正在與亞足聯爭取，希望延後到賽前確認正選名單，可惜最終沒能等到亞足聯點頭，只好留待未來賽事再讓王建明披上中華隊戰袍。

王建明目前在韓國K3聯賽效力，他的體型、對抗性與攻擊意識都相當出色，原本是教練團設定的先發右後衛，最後改由中後衛出身的陳庭揚來頂這個位置。

中華隊此役踢4-2-3-1陣式，先發中後衛為殷亞吉、陳威全，左後衛洪子貴。溫智豪、陳毅維擔任雙防守中場，「甜甜圈弟」沈子貴、陳浩瑋分居左右兩翼，與攻擊中場「台灣隊長」陳柏良替單箭頭李茂輸送彈藥，大門則由潘文傑把關。

(中時電子報)