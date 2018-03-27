《中時晚間快報》去年5成台灣人都加薪 賴神：電價漲不受影響

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綜合報導

◎去年5成台灣人都加薪 賴神:電價漲不受影響

物價飆漲現象，多數人都很有感，下月起台電又將帶頭起漲電價，恐造成另一波漲價潮。國民黨立委王惠美質詢行政院長賴清德時，強調目前物價不斷上漲，就只有民眾的薪水不漲，對此，賴清德反駁，根據統計，去年雖然沒有每一個人都加薪，但至少有五成以上都有加薪；因此，電價調漲，對消費者物價指數不會有太大影響。

◎讚！長庚找到解方 藥物過敏死亡率降5成

史帝文生－強生症候群（SJS）是知名的「嚴重皮膚藥物過敏」，也是常見的藥物不良反應，死亡率高達3成，現多用類固醇治療，但效果有限、後續感染風險也高。長庚醫院研究發現，透過生物製劑治療，患者死亡率比用類固醇時低一半，副作用、癒合時間也更佳，該研究結果已刊登於最新國際知名期刊「臨床研究期刊」。

◎高雄警駁火22槍1歹徒斃 起獲6槍300多發子彈

因毒品、強盜遭通緝的43歲陳祈安與2名同夥坐在一輛違停的車上，引來巡邏的高市保大特勤攔查，不料，陳男企圖對員警放冷槍，但改造槍粗糙卡彈，警方對空鳴槍並朝車體還擊共22發，其中1發子彈打中陳，送醫搶救不治；警方壓制另2人後，搜出2把衝鋒槍、4把短槍和305發子彈等火力強大的槍彈，以及131.8公克毒品。

◎《屍憶》導演推新劇 老蕭幫「鬼」心理諮商

公視將推出文學改編戲劇《魂囚西門》，這也是公視歷年來首部心理驚悚劇，由《屍憶》導演謝庭菡執導，並特別請來歌手蕭敬騰擔任男主角，主要演員還包括郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華、沈海蓉、詹宛儒、藍雅芸、廖雅珺、朱約信、丁強等，演員陣容十分堅強。出於「能力越強，責任越大」的使命感，蕭敬騰即便在工作滿檔的情況下仍答應參與演出，這也是他首度跨足電視劇。

(中時電子報)

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