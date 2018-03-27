唐寶寶歡喜工作坊 翻新再出發

2018年03月27日 18:00 中時 柯宗緯

唐氏症關懷者協會南區辦事處，成立18年首度大翻新，27日舉辦感恩茶會。（柯宗緯攝）

唐氏症基金會位在高雄的南區辦事處成立18年，但環境設備老舊、牆壁滲水嚴重，去年9月底首度進行大翻新，獲得企業愛心贊助部分經費，27日改裝落成啟用，舉辦感恩茶會答謝各界善心，也期盼大眾多給予唐寶寶實質鼓勵。

唐氏症基金會董事長林正俠指出，此次翻新南區辦事處及歡喜工作坊，修繕及增設無障礙廁所，共斥資374萬元，感謝各界捐助部分經費，目前缺口仍有220萬元，長年經費缺口則在100萬左右。

林正俠說，為給唐寶寶安全及舒適環境，先投入預算支應進行整修，也期待更多企業、社團一同加入，幫助這群孩子在優質環境中快樂工作，這裡出產的產品好吃又兼顧食安，同時也與小農合作，避免遭不當剝削。

唐氏症基金會南辦副主任王富玉表示，今年推出新款商品包括燕麥、巧克力手工餅乾，以及濾掛式咖啡包，雖然看起來相當簡單，卻是這群心智障礙青年經由無數次反覆練習完成，民眾只需一個微笑與購買鼓勵，會成為他們最大助力。

今日感恩茶會由協會舞蹈班學員帶來精彩演出，高市議會秘書長陳順利、立委林岱樺、市議員李雅靜、社會局科長方麗珍等人共襄盛舉，眾人也一同DIY製作餅乾裝飾，寫下祝賀留言，高喊「祝福滿滿，從心出發」。

(中時)