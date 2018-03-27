吳敦義與韓國瑜近乎零互動的一天

國民黨主席吳敦義（二排左二）27日前往高雄正氣宮參拜，高雄市黨部主委韓國瑜（右）和議員等人士陪同，此乃韓國瑜日前登記台北市長初選又撤回後首次和吳在高雄碰面，兩人保持距離，互動不多。（王錦河攝）

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國民黨主席吳敦義（右二）27日前往高雄正氣宮參拜，高雄市黨部主委韓國瑜（右五）和議員等人士陪同，參拜時兩人中間隔了2位議員，保持一段距離。（王錦河攝）
國民黨主席吳敦義（前排左）27日前往高雄正氣宮參拜，高雄市黨部主委韓國瑜（右三）和議員等人士陪同，韓向吳鞠躬握手，隨後兩人保持距離，互動不多。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部韓國瑜到台北市領表再抽表事件後，與國民黨主席吳敦義首度公開在高雄市見面，2人行禮如儀之外，眼神全無交集，甚至連瞧一眼都不瞧，幾乎是零互動，顯然抽表事件已在2人心中劃下一條鴻溝。

吳敦義27日在高雄的行程滿檔，27日上午到三民區正氣宮參香，韓國瑜率黨籍議員曾俊傑、黃香菽、童燕珍等人在現場迎接，吳韓2人握手後就再無互動。

吳敦義與黨籍議員談話時，2人甚至無眼神交會，吳敦義連瞧上一眼都沒有。韓國瑜似乎也知道吳的不滿，時而低頭時而閉目深思。

2人近乎零互動場景，與會人士都看在眼裡，卻也無奈私下表示，2個大人間的事，也不知該如何是好。

下午老議長陳田錨追思音樂會，吳韓2人也是一前一後相隔30秒步入會場，中間隔著祕書長曾永權、立委黃昭順，也無明顯互動。

媒體詢問韓國瑜說高雄市選舉沒資源的說法，吳敦義回答，國民黨現在是刻苦的階段，會有公平的制度，有一定的制度分配資源，黨中央每個月必須借很多錢，大家應該努力爭取黨員，中央會負責一部分經費，地方也要自籌。

(中時)

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