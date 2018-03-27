胞弟扯出財務糾紛 林姿佑發表聲明切割

小亮哥夫妻遭控詐欺。

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中時
林姿佑近幾年轉戰網路直播賣東西。
遭控詐欺林姿佑發表聲明。

小亮哥老婆林姿佑經營臉書直播，年前透過弟弟和一名自稱老行家員工的周先生接觸，要她直播推薦老行家商品，合作後發現有異，因而請助理向老行家查詢周男是否為該公司員工，發現老行家不但沒有此人，也沒委託周男販售公司商品。對於林姿佑的行為，周男不但要吿林姿佑妨礙名譽告訴，他還向媒體爆料透露，自己陸續借了超過百萬給林姿佑弟弟林俊名，要告林姿佑與小亮哥等人涉嫌詐欺，消息傳出後。林姿佑也透過經紀人發出聲明，對於周男的指控將委託律師處理。

林姿佑聲明表示，「周先生一直自稱為香港老行家台灣代理商，但本人與香港老行家求證結果，香港老行家公司回覆表示周先生並非該公司雇員，更沒有委託任何人或公司在台灣代理或銷售商品。」

合約中周先生以乙方為「香港商老行家店商精品股份有限公司台灣分公司」名義與我方簽約，但合約最終簽約用印竟然為「創業家基地有限公司」，此舉已明確表示該合約不成立，關於周先生控告本人FB聲明啟示妨礙名譽一事，聲明稿中指出，「周先生自稱香港老行家品牌代理商，藉由與本人弟弟之間的糾葛不斷向其施壓，期望本人在網路上推薦銷售周先生之商品。」

聲明稿中也表示，周先生表示售出商品均有開發票，但她推薦粉絲購買後，還有粉絲私訊表示並沒有收到發票、且商品沒有中文標示及有效日期太短等問題，讓她驚覺商品不如周先生所述可以合法銷售 ，且其恐有逃漏稅之疑，才發此聲明啟事。至於與弟弟公司與周先生之間舊有關係產生之紛爭；她表示，雙方皆為成年人，借款一事已涉及公司商業往來，並非本人可以處理，對於自已無端被扯入周先生與弟弟的糾紛，除了深感困惑外，她也已委請律師評估相關名譽受損，訴諸法律途徑。

(中時)

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