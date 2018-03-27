打造美與愛 南勢角學園學子走秀吸睛

2018年03月27日 18:18 中時 葉書宏

華夏科技大學與竹林中學27日攜手共同規畫2018台北春季國際美容化妝品展主舞台走秀表演活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學與竹林中學27日攜手共同規畫2018台北春季國際美容化妝品展主舞台走秀表演活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學與竹林中學27日攜手共同規畫2018台北春季國際美容化妝品展主舞台走秀表演活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學與竹林中學27日攜手共同規畫2018台北春季國際美容化妝品展主舞台走秀表演活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學與竹林中學27日攜手共同規畫2018台北春季國際美容化妝品展主舞台走秀表演活動，藉此活動促進南勢角學園師生多元學習，共同打造一場「美」與「愛」結合的走秀盛宴，共同為南勢角學園美好的願景努力。

走秀活動以「蛻變」為主題，藉由不同年齡的區別，結合兩校獨有的特色，更將樂團或樂手融合至本場走秀之中。開場及結尾時間由華夏科大機器人做可愛的串場，竹林中學孩子們走秀主軸在保留孩子該有的單純和青澀風貌下，以秀出自我、青春及活力為方向表演。

主秀部分由華夏科大化妝品應用系擔任，模特兒穿著白紗及晚禮服走秀，禮服整體感設計以花朵及蝴蝶為主軸，影射孩子在成長過程蛻變的結果；最後由所有學子們一起分組手牽手走秀，凝聚南勢角學園的力量，共同打造一場「美」與「愛」結合的走秀盛宴。

竹林中學公共事務室主任蘇國華表示，南勢角學園在創辦人丁澤民及教育部常務次長林騰蛟的支持下，目前由7所學校組成，成員包含了國小、國中、高中及大學等各級學校，是自發性的縱向結合，不僅共享在地教育資源，也會在教學課程上相互學習、研討與支持。

走秀活動由竹林中學與華夏科技大學合作，不僅做到了教育資源的共享，也做到了不同學制的合作，相信此一模式，不僅是我國教育史上的成功，在教育的體制上更具有它的獨特性與創新。

表演活動，除華夏科技大學化妝品應用系的學生外，竹林中學也推派了應用英語科、幼兒保育科及資料處理科的學生共同參與，而參與的學生都非專業科班出身，但在為期兩星期的密集培訓後，皆能在表演的舞台上，展現專業的態度與自信，除了孩子們的自身努力外。

竹林中學表示，華夏科技大學化妝品應用系老師石珈熏及專業團隊的指導與努力是幕後的大功臣，這也印證了「南勢角學園」真正落實了師資相互支援、課程相互結合等教育目標，更可讓學園成員攜手合作，共同成長，達成深耕在地，技職共榮的目標。

(中時)