六堆運動會31日長治鄉熱鬧展開

2018年03月27日 18:18 中時 林和生

素有大武山下小奧運的六堆運動會31日將在長治鄉熱鬧登場。（林和生攝）

結合高屏12客家鄉區所舉辦的「六堆運動會」將於31日在長治鄉登場，屏東縣長潘孟安提前率領高屏六堆12鄉區代表，一同在全球地圖上插旗，象徵將客家精神宣揚至全世界，也邀請大家一起到場體驗六堆運動風。

素有「大武山下小奧運」美稱的六堆運動會，源自六堆先民保鄉衛國而發展出來的活動，是南台灣最具特色的客庄傳統競賽之一，以紀念六堆先烈忠義精神並傳承客家文化方式存在，今年已邁入第53屆。

系列活動從28日起率先在六堆忠義祠點燃聖火，隨後展開遶境祈福活動，31日早上9點半於長治國中進行開幕式，當晚7點在長興國小前則有「風華之夜」，讓大家感受六堆音樂風華。

潘孟安強調，六堆運動會讓客家子弟培養良好運動習慣，更孕育無數的運動健將揚名國際體壇，今年除了大家所熟知的田徑、網球、棒球、排球等客家傳統運動強項，更新增獨輪車項目，要讓大家感受截然不同的全民運動型態。

屏縣府客務處長陳麗萍表示，此次特地規畫客家媽媽廚藝競賽，及知名大廚葉宗奇與張祐齊的廚神料理ＰＫ賽，讓大家知道怎麼煮好吃的客家料理，票選出道地的客家味。會場內也規畫客家特色的產業市集，讓民眾可以邊吃美食邊看賽事，一起認識在地的產業特色。

(中時)