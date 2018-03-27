法院推國民參審制 院檢認為軟硬體都要改善

屏東地院舉辦國民參審模擬法庭，院檢皆認為，軟硬體都必須進行改善。（林和生攝）

友善列印
中時

司法院推動「人民參審制度」，屏東地院舉辦今年首場參審模擬法庭，不少司法官都親臨現場感受氣氛，但經過一整天的開庭程序發現，現有法庭空間不足，且若加入國民法官評議程序，勢必額外增加人力負擔，因此現有的軟硬體都必須進行改善。

屏東地院庭長楊宗翰指出，人民參審是國際趨勢，不僅能讓法院審理過程更公開，也讓外界真正瞭解審案難度，有了民意加入，判決結果也更能取信民眾。

但畢竟國民法官多數並非法律專長，因此這次模擬法庭觀察重點就在於民眾的表現，尤其對於五五波案件更是如此；國民法官必須有自己想法，避免被法官態度所影響，否則會失去人民參審初衷。以過往經驗為例，當法官陳述意見後，國民法官對於結果就容易被動搖。

當然所有制度建立都必須循序漸進，很難期待參審制上路就要國民法官有水準以上表現，都必須靠長久實行來磨合，楊宗翰認為，整個方向還是會讓民眾對於法治更理解，對民眾與社會都有助益。

不過觀察整個制度模擬，有司法官私下透露，審判前為讓觀審員理解案件內容，必須花一段時間講述，且審判過程中還要避免觀審員與外界接觸，過程中的時間及財務成本都會大幅增加，且最基本的法庭空間勢必加大，人員也要增聘，都是未來必須考慮的重點。

(中時)

六堆運動會31日長治鄉熱鬧展開 蘭蔻推底妝新品 打造韓系上流光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。