法院推國民參審制 院檢認為軟硬體都要改善

2018年03月27日 18:18 中時 林和生

司法院推動「人民參審制度」，屏東地院舉辦今年首場參審模擬法庭，不少司法官都親臨現場感受氣氛，但經過一整天的開庭程序發現，現有法庭空間不足，且若加入國民法官評議程序，勢必額外增加人力負擔，因此現有的軟硬體都必須進行改善。

屏東地院庭長楊宗翰指出，人民參審是國際趨勢，不僅能讓法院審理過程更公開，也讓外界真正瞭解審案難度，有了民意加入，判決結果也更能取信民眾。

但畢竟國民法官多數並非法律專長，因此這次模擬法庭觀察重點就在於民眾的表現，尤其對於五五波案件更是如此；國民法官必須有自己想法，避免被法官態度所影響，否則會失去人民參審初衷。以過往經驗為例，當法官陳述意見後，國民法官對於結果就容易被動搖。

當然所有制度建立都必須循序漸進，很難期待參審制上路就要國民法官有水準以上表現，都必須靠長久實行來磨合，楊宗翰認為，整個方向還是會讓民眾對於法治更理解，對民眾與社會都有助益。

不過觀察整個制度模擬，有司法官私下透露，審判前為讓觀審員理解案件內容，必須花一段時間講述，且審判過程中還要避免觀審員與外界接觸，過程中的時間及財務成本都會大幅增加，且最基本的法庭空間勢必加大，人員也要增聘，都是未來必須考慮的重點。

(中時)