港女命案 家屬近日領回遺體希望全屍返港

來台旅遊卻遭殺害的港籍女子潘曉穎，家屬預計明日來台領回遺體，並希望能不要火化全屍返港，圖為潘母來台倒陳屍地點。（報系資料照）

友善列印
中時

香港籍21歲女子潘曉穎與男友來台共度情人節，上月17日遭陳男殺害並裝箱棄屍，潘父到本月11日遲遲等不到愛女，來台尋找蹤影，才發現潘女沒有離台紀錄，2天後港警在香港逮捕陳男，台灣警方根據港警提供的資料，在捷運竹圍站發現潘女屍體，整起案件爆發。檢方本月14日解剖，發現潘女第2節頸椎脫落，懷疑死因是遭陳男勒斃後棄屍，並經DNA對比確認潘女身份後，潘父、潘母預計明日再次來台領回愛女遺體，但因手續耗費時日，目前還在協調中。

法醫研究所目前仍在製作解剖報告，但DNA報告已確定潘女身份，家屬可領回遺體，而潘父今詢問警方，希望能將遺體直接運回香港，不要在台火化，以及後續防腐證明、遺體搭機等流程。

士林地檢署表示會協助家屬提供所需文件，但因牽涉兩地對於遺體檢疫等規定，仍須透過葬儀社與香港相關單位了解檢疫等規定，若家屬不願將遺體火化，希望全屍運回香港，檢方也會儘速開立死亡證明，後續交由家屬自行處理。

日前港警來台與刑事局會談，希望能取得解剖化驗報告，檢方認為需透過司法互助管道才能提供證據，港警並未取得足夠證據起訴陳男，而潘父、潘母希望不要火化，以利港警協助採集證據，但實務上，防腐程序後是否還能保有關鍵證據，家屬將了解後，再決定是否要將愛女遺體火化。

(中時)

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