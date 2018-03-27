蘭蔻推底妝新品 打造韓系上流光

2018年03月27日 18:23 中時 吳娮翎

蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅，3200元。（蘭蔻提供）

蘭蔻絕對完美粉底精粹，含絲絨粉底刷，3900元。（蘭蔻提供）

資生堂國際櫃時尚色繪水膠囊裸肌凝霜。（資生堂提供）

韓劇帶動韓妝熱潮，頂級美妝蘭蔻邀來韓國名媛貴婦最愛彩妝師金承源，分享時下最夯「江南金緻光」底妝趨勢，顛覆過往彩妝手法，打造完美妝容。

金承源分享，用粉底刷上妝時可掌握「橫刷」、「斜刷」、「圓刷」等動作。沾取「絕對完美粉底精粹」時，先以「橫刷」方式將粉底由內而外均勻塗抹於兩頰；接著以「斜刷」方式順著肌膚紋理上妝，創造充滿彈力的面容；下一步，以粉底刷上餘粉，以「圓刷」方式針對眼周輕刷，粉底精粹中的奢華黃金微粒完美柔焦肌膚，修飾肌膚細小瑕疵。最後用指腹輕輕按壓，將3大頂級精華油的養膚成份滲透肌膚。

做好底妝打底，再透過「絕對完美玫瑰氣墊粉餅」修飾妝容，過往總認為氣墊粉底就是拍拍上妝，但金承源說，要先以「滑拉」方式全臉上妝，再以輕拍方式讓妝感更服貼，最後針對需要特別修飾的肌膚部位輕拍，就能完成清潭洞妝感，名符其實的「江南STYLE」。

資生堂國際櫃則推出時尚色繪水膠囊裸肌凝霜、時尚色繪水膠囊打光乳，保養後使用「時尚色繪水膠囊裸肌凝霜」，針對需要加強處使用「時尚色繪水膠囊打光乳」，就能打造無瑕輕透妝感。

(中時)