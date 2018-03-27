張家輝自編自導自演《低壓槽》 自曝變獨裁者

2018年03月27日 18:22 中時 李承陽

張家輝身兼編、導、演，讓他不禁說實在太瘋狂。

港星苗僑偉加盟演出張家輝的老大。

由金馬影帝張家輝自編自導自演的火爆動作電影《低壓槽》，是他首次挑戰動作電影，砸下高預算拍攝刺激的動作場面，不計成本前往上海、泰國及日本取景，集合重量級港星苗僑偉、張繼聰、林雪、元華等實力派演員，全片陽剛味十足。

張家輝一向樂於挑戰個人極限，在接連自導自演了恐怖電影《盂蘭神功》及靈異愛情的《陀地驅魔人》後，風格大轉彎，挑戰香港導演最擅長的動作風格，打造具有國際視野的全新警匪電影，電影充滿飛車及實打實的動作場面，一幫演員各懷鬼胎，真相到最後一刻才會揭曉。

電影片名《低壓槽》是一種天氣現象，每次來臨天氣就會轉壞，避都避不了，所以張家輝用低壓槽作為隱喻，指出電影中的正與邪永遠都會面臨對決的時刻，躲無可躲，當有低壓槽來到，正義就要出擊。

張家輝在電影中演出一直獨來獨往的臥底人物，總是以在犯罪邊緣的手法打擊罪惡，在片中他留長了頭髮，加上了鬍子增加滄桑的男人味，更添孤身做戰的淒涼風格。

張家輝自曝對演員要求很高，「我對這部片有很多思量，演員會先讓他們自由發揮，但他們演出的沒有達到我要的效果，當然還是會請他們按我的想法表現，為了呈現電影最好的一面，我覺得我真的變得獨裁了啊！」

(中時)