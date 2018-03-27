內政部通過全國國土計畫4月30日前公告 優良農地總量上限81萬公頃

2018年03月27日 18:39 中時 張理國

內政部長葉俊榮今天宣布，「全國國土計畫」經兩年研訂，15日已經內政部國土計畫審議會通過，送到行政院審議，依法將在4月30日前公告實施。葉俊榮說，原先農地編定93萬公頃，但農委會依確保「糧食安全」劃定優良農地全國總量上限為81萬公頃，不會再增加，81萬公頃雖低於原先規劃，但更為務實。

「全國國土計畫」將全國劃設為四大功能分區，包括包含「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」；目前許多農業縣市關切，一旦土地被劃設為「農業發展區」將影響土地開發運用，葉俊榮表示，原先農地編定93萬公頃，但農委會依確保「糧食安全」劃定總量為81萬公頃，雖低於原先規劃，但更為務實。

葉俊榮並保證，未來不會有原先不是農地的再編入農地的狀況，只會在既有都市計畫及區域計畫基礎下編定調整，未來農地還有分級管理制度，未來也將從農地發展正義角度，透過農業政策、區域均衡角度採取衡平措施，確實在討論國土計畫的過程中也有這樣的體會。

葉俊榮並說，推動直轄市、縣市國土計畫，目前各直轄市、縣市各有進度，其中台中市、新北市、桃園市走的較快，目前台中市、新北市的區域計畫已經核定。

內政部表示，有關地方政府在農地違規工廠的處理，新北市及台中市政府已依據全國區域計畫指導原則，於區域計畫內，訂有農地保留總量，且納入違章工廠即報即拆等具體配套作法，並就未登記工廠群聚、且非屬優良農地範圍，劃設新訂或擴大都市計畫、得申請設施型使用分區變更區位。內政部強調，新北及台中市的區域計畫已經行政院農業委員會同意符合農地保留總量原則，並經公告實施，以此為例，可樹立農地保護與產業需求間之平衡發展。

此外，內政部也說全國共有4千多處鄉村區，過去採現況編定方式進行管制，並沒有考量鄉村區特性及發展需求進行空間規劃及投入資源改善環境，導致鄉村產業沒落、人口一再流失，「全國國土計畫」研訂「鄉村地區整體規劃策略」，未來將依據鄉村地區特性，分別按照「農業發展型」或「工商發展型」，針對居住、產業、運輸及公共設施等4大需求導入因應對策，讓鄉村也有轉型機制。

葉俊榮在記者會上並感性表示，齊柏林導演拍攝「看見臺灣」影片，揭露國土美麗與哀愁，這些國土受傷案例，可能是天然災害或人為破壞所造成，但都反映我們人類對於大自然應更為謙卑，對於人為土地使用應更為謹慎。

依據期程規劃，直轄市及縣市要在2020年5月1日前公告縣市國土計畫，2022年5月1日前公告「國土功能分區」，以利國土計畫法2022年全面上路。

(中時)