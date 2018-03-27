大陸天宮一號墜何處？德國雷達追蹤

2018年03月27日 18:32 中時電子報 江飛宇

中國大陸第一具太空站「天宮一號」可能在復活節週末(3月30日至4月2日)墜入大氣層，至於掉落的位置沒人說法準，只能粗估北緯43度至南緯43度之間，都屬於可能的範圍區域。現在德國的研究人員，透過雷達掃瞄影像，正密切關注天宮一號的動向，以更精確的預測何時何地會墜落。

太空網(space.com)報導，德國弗勞恩霍夫高頻物理雷達研究所（Fraunhofer FHR）的科學家，正在使用位在波昂的追蹤和成像雷達系統(Tracking & Imaging Radar,TIRA)，來確定天宮一號的即時動態。TIRA是世界上最強力的追蹤雷達之一，他們的觀察將回傳給歐洲航太署（ESA）和德國太空預知中心。

據弗勞恩霍夫研究所的說法，天宮一號目前還在地球上空約270公里的軌道運行，速度約為時速2萬9千公里，根據歐太署的分析，北緯43度至南緯43度之間都屬於墜落範圍，並且某些太空站的碎片應該會落到地面。然而更準確的影響點，只能在墜落的前幾天才可能估計，因為包括大氣效應與天宮一號的轉動速度，都會影響它墜落的結果與碎片分散的情況。

位在德國波昂的TIRA，在巨大圓罩下是直徑34公尺的抛物面鏡雷達，可以搜索太空物體。(圖/歐洲太空總署)

TIRA雷達系統使用的是Ku波段和I波段，它有一個34公尺的拋物面碟形天線，這個尺寸在雷達當中是相當巨大的。無論天氣如何、白天還是晚上，雷達都能有效追蹤。

大型衛星或是太空站在太空中作業後，有時就會回落到地球，在墜落的過程會因與大氣層的高速摩擦而逐步燒毀，沒燒完的就形成碎片。然而，打到人的機率是非常小的。

1979年，美國航太總署的天空實驗室2號(Skylab 2)逐步落回地球，這麼一具100噸的巨物果然留下了一些碎片，最後掉到澳洲東部伯斯的偏遠地區。前蘇聯/俄國著名的和平號太空站(Mir Spacestation)在運行15年後，在2001年墜入地球，碎片落入南太平洋海域。另外2003年，哥倫比亞太空梭事故，許多碎片落在美國南部的原先飛航軌道上。

天宮一號是大陸第一座在太空運行的太空站，於2011年發射，隨後曾經接納過2名大陸太空人，執行簡單的科學任務，它的後繼者是天宮二號，運行在更高的軌道上，因此運行時間可以更長。天宮二號於2016年9月進入軌道，同年神舟11號的太空人正式進駐。

(中時電子報)