《有一種喜歡》演員亮相 李玉璽大膽頂撞金燕玲

2018年03月27日 18:35 中時 李承陽

樊光耀（左）在電影中飾演畢書盡爸爸。（星泰娛樂提供）

郭子乾（左）擔任女主角王宇兒的爸爸。（星泰娛樂提供）

梁赫群演出當年的班導師。（星泰娛樂提供）

李玉璽、畢書盡歌而優則演的首部年輕青春電影《有一種喜歡》，曝光電影中王牌巨星相挺幕後花絮，包含金馬獎女配金燕玲、金鐘獎單元劇最佳男主角樊光耀、導演鄧安寧、梁赫群、郭子乾、丁寧、唐從聖、陳幼芳參與特別演出。

導演王郁惠感謝王牌巨星們的熱情參與：「與金燕玲金姐過去我當場記副導時合作多次，有余為彥導演的《月光少年》、楊德昌導演《麻將》、《一一》這次很榮幸能邀請到金姐，樊光耀是我華岡學弟，梁赫群是我的華岡同學，鄧導也是一口答應，唐從聖是我《麻將》時合作，很高興他們願意挺我的第一部長片。」

金燕玲於影壇中從影45年，曾獲香港電影金像獎女配角、金馬獎女配角，此次百忙抽空特別飛到台灣來一天拍攝、隔天即飛，金燕玲表示：「不會辛苦啦，是自己喜歡的工作，很興奮。」劇中設定李玉璽必須要頂撞金燕玲，生氣為什麼媽媽要規定自己人生，李玉璽表示：「很緊張，當天金姐一到現場散發超強氣場，當下想說我怎麼敢回嘴？」

丁寧則飾演電影貴婦此次與雙帥畢書盡、李玉璽合作可說是最美好的視覺享受大飽眼福：「拍戲對我來講就真的是非常的好玩，每次跟不同的演員都會有不同的火花，或是在現場都有不同好笑的事情。」

(中時)