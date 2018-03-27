攝郎拍照侵入七股頂山濕地　驚動黑琵惹眾怒

2018年03月27日 18:44 中時 莊曜聰

天氣轉暖，黑面琵鷺準備北返，七股頂山濕地聚集不少黑琵。為近距離拍攝黑面琵鷺，有民眾竟然大剌剌拿著攝影器材走入濕地，還驚動鳥類。（台南市生態保育學會提供）

「太誇張！」七股頂山濕地近年來成為黑面琵鷺重要棲息地，也吸引愛鳥及攝影人士，還有一般民眾前來一尋黑琵芳蹤，相關單位為營造合宜環境，還打造兩座賞鳥亭以便「人鳥相隔」互不打擾，沒想到卻有不肖民眾為了拍攝黑琵，卻擅自闖入濕地，還驚嚇到鳥群，也令在場守規矩的人十分傻眼。

七股頂山里人口約800多人，大多集中在當地廟宇代天府周邊聚落，其他多為魚塭及廢鹽灘地，對鳥類來說食源充足，人為干擾少，不只黑面琵鷺逐年增加，已經快要追上當地居民數目，其他包含水鴨、白鷺、濱鷸、黑腹燕鷗等，過去還曾有迷鳥大紅鶴現跡，賞鳥亭落成後，更是鳥友重要觀測點之一。

由於雨量較少，加上附近水門關閉，七股頂山濕地靠近賞鳥亭的區域乾枯，在此棲息的黑面琵鷺轉而在以東的紅樹林有水處棲息，卻有鳥友發現，有人為了拍攝較為靠近的照片，竟然明目張膽扛著照相機，就直接走入紅樹林，甚至驚嚇到黑琵及其他鳥類造成群體飛走的狀況，讓駐守在賞鳥亭及道路兩側的鳥友非常不滿。

南市農業局及雲嘉南風景區管理處表示，除非是濫捕生物、垂釣等行為，否則闖入濕地並沒有相關罰則，僅能夠勸導民眾離開，台南市生態保育學會理事長邱仁武呼籲，希望賞鳥民眾能夠發揮公德心，在規範的空間內觀賞鳥類生態，不要打擾鳥類棲息環境。

(中時)