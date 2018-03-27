連吳寶春都西進 他問蔡政府：還要讓多少人才出走才覺悟？

2018年03月27日 18:49 中時電子報 王家禕

世界冠軍麵包師傅吳寶春近日傳出將赴陸展店，國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書發文稱，現在群組裡瘋傳著吳寶春於2016年受訪時，曾霸氣喊出拒絕到大陸展店；事隔兩年，卻將前往上海展店。洪孟楷痛批：「蔡政府的兩年停滯，還要讓多少人才出走才能覺悟？」目前經紀人尚未聯絡上吳寶春，對此暫無法回應。

國民黨文傳會副主委洪孟楷說，今早群組瘋傳著吳寶春在2016年及2018年新聞的比較圖。吳寶春於2016年4月受訪時，曾強調不會到中國大陸展店，卻在2018年有計畫地到上海開店，而且要擴點。

洪孟楷說，吳寶春在馬政府時期可以霸氣拒絕前往大陸，卻在蔡政府執政不到兩年就西進。蔡政府的兩年停滯，還要讓多少人才出走才能覺悟？吳寶春的用腳投票，就是拒絕停滯市場的最好證明！

洪孟楷認為，吳寶春今昔對比之下的言行不一，大可不必放大檢視；比較耐人尋味的是，當初馬英九執政，即便背負罵名，仍然努力維持兩岸和平穩健發展；兩年不到，陸客不來、交流不在，不僅旅遊觀光慘澹，更多優秀人才為了更多發展機會，被迫選擇前往大陸，「讓根留不住台灣」，難道就是民進黨的「愛台灣」？

洪孟楷批評，以台獨份子狹隘的邏輯，吳寶春去大陸開店一定會被冠上「抱大腿」、「舔中」等難聽字眼。其實越是言語難聽，越顯自信心不足。所有網友應該對個人商業選擇給予祝福，真正該檢討的是執政的蔡英文，把台灣停滯的這兩年，能拿什麼來彌補？

(中時電子報)