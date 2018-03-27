日本伊方核電站2號機組決定報廢 為311後第9座

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日本四國電力公司27日召開臨時董事會，正式決定報廢伊方核電站2號機組（位於愛媛縣伊方町）反應堆。四國電力判斷，達到東日本大地震後制定的新安全標準需要巨額安全對策投資，即使重啟也難以盈利。這是地震發生以來，除東京電力福島第一核電站以外第9座決定報廢的反應堆，凸顯了各核電站在盈虧問題上面臨嚴峻局面的狀態。

四國電力計劃5月內進行報廢，預計報廢費用約達400億日元，反應堆拆除、廠房拆除和清理等工作將歷時約40年。

四國電力社長佐伯勇人27日上午造訪位於松山市的愛媛縣政府大樓，向縣知事中村時廣傳達報廢計劃。佐伯就報廢理由解釋稱：「重啟需要開展大規模安全對策工程，相當耗時耗資」。中村回應稱：「將嚴肅對待。希望將安全放在首位，切實推進報廢作業。」

伊方核電站2號機組於1982年投入營業運轉，2022年將迎來40週年。若獲得原子能規制委員會的批准，可延長運轉最多60年，但該機組輸出功率僅為56.6萬千瓦，能否收回將近2000億日元的投資遭到質疑。

伊方1號機組也已於2016年決定報廢，今後四國電力的核電站將僅剩伊方3號機組一座反應堆。3號機組於2016年8月重啟，去年12月接受定期檢查期間廣島高等法院作出停止運轉的臨時處分決定，目前處於停運狀態。

(中時)

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