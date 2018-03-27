丁噹曝童年驚魂 曾被父丟包國道

2018年03月27日 18:57 中時 蔡琛儀

音樂劇《搭錯車》由王柏森(右起)出演「亞叔」、丁噹演出女主角「阿美」、陳乃榮則飾演「時君邁」。(相信提供)

電影《搭錯車》導演虞戡平(左2)也前來站台。(相信提供)

丁噹、陳乃榮、王柏森主演的音樂劇《搭錯車》，27日舉辦記者會，丁噹飾演女主角「阿美」，當場飆唱〈一樣的月光〉、〈酒矸倘賣無〉，一展鐵肺歌喉，這四個月她為了專心排練、演出音樂劇，推掉海內外30場商演，粗估少賺了3000萬元。

丁噹飾演的「阿美」在劇中擁有很多愛，但真實世界的她13歲父母離婚，她跟著爸爸住，但青春期時兩人常起衝突，爸爸曾對她爆粗口，她某次坐爸爸的車在高速公路上準備去找媽媽時，爸爸更把她丟在國道上，但馬上後悔，趕緊回頭把她載回車上，因此她17歲曾離家兩年，事後才知爸媽當時急得四處找她，現在她和父母關係修復，也學會感恩。

首次演出音樂劇的陳乃榮，最近頻看電影做功課，像是《樂來越愛你》、《紅磨坊》等，平常就有運動習慣的他，更加強練肺活量，把跑步和游泳時間拉長，被問到有沒有「禁慾」省體力，他則害羞得不知所措，僅說：「老婆很支持我，所以一切都沒問題。」

今原版電影導演虞戡平也特地前來站台支持，被關心起老朋友孫越的病情，他表示有和孫的女兒聯繫上，但他現正在治療肺部問題，才要處理結石，因此仍在病房隔離中，連太太都見不到他。

《搭錯車》將在7月7、8日於台中國家歌劇院大劇院開演，7月14、15日台北國家戲劇院、7月20、21日於高雄市立文化中心至德堂演出，門票4月1日中午11點開賣，購票洽ibon售票系統。

(中時)