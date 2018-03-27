洗去「3秒社區」稱號 他們用紅茶翻轉命運

2018年03月27日 19:19 中時 邱立雅

橫山鄉沙坑村過去是台3線上的「3秒社區」，即車子呼嘯而過，經過時間僅僅3秒，數位機會中心（DOC）駐點學員們透過習得數位能力，用「沙坑紅寶」的地方茶產業，用行動記錄家鄉的點點滴滴，希望翻轉3秒社區的命運。

中心駐點學員徐秀蓉表示，沙坑村就位於台3線上，每天車子進進出出、呼嘯而過，就是沒有遊客發現此處有秘境，所以她戲稱沙坑是一處「3秒社區」。但其實沙坑過去有近900多公頃茶園，茶產業在此地輝煌過，尤其是紅茶，所以橫山的DOC就以「沙坑紅寶」為主題發展；另外還有茶簍編製、空拍課程、數位絹印設計創作等等，希望可以藉由數位學習，翻轉家鄉命運，打開家鄉與外界的通路。

教育部次長姚立德日前陪同立法院教育及文化委員會委員吳思瑤、李麗芬、蔡培慧等與新竹先長邱鏡淳等人，前往橫山鄉沙坑村訪視數位機會中心執行情形。

姚立德表示，DOC的設立結合公私部門與社區民眾的力量共同執行，除了提供當地民眾數位學習與數位近用的場域，也期望透過DOC的設置，提升民眾公民參與，進行數位行銷、線上自我學習，以滿足生活上數位使用的需求，進而豐富生活應用。

目前全新竹縣13鄉鎮市中，共有7處設置DOC，分別是橫山、尖石、北埔、關西、五峰、新埔與芎林，邱鏡淳表示，新竹縣是樂齡宜居的地方，也是座科技城市，希望所有的學員都能快樂學習、忘記年齡，將所學的學以致用貢獻給家鄉。

(中時)