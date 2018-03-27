雪霸山區積雪未退　雪季服務將延長至4月底

2018年03月27日 19:19 中時 李佳玲

雪霸山區目前仍有仍30公分左右的覆雪。(李佳玲翻攝)

雪霸山區年初受到連續大陸冷氣團的影響，雪霸山區有多次降雪與積雪，目前仍有仍30公分左右的覆雪，雪霸國家公園管理處將原訂3月底結束的雪季服務期延長至4月底，也呼籲山友仍須注意山區易結冰路段。

今年冬季的雪山圈谷覆蓋著白雪，根據山區雪霸保育志工21日的雪況回報，雪山圈谷雪尺仍有30公分左右的覆雪，園區內熱門的雪山線黑森林以上仍多處白雪覆蓋，其餘登山路線，如大霸尖山或四秀線，步道也多處積雪或結冰。

雪霸國家公園管理處處長鍾銘山表示，將會延長雪季服務期的管理措施至4月底，並視實際雪況解除管理措施，相關的雪攀裝備也請山友記得攜帶並學習正確使用方式，同時也會請保育志工持續在山莊服務山友，也請山友能配合志工的現場指導與叮嚀。

此外，今年雪季已有4起山友在結冰路段不慎滑落而受傷的案件，所幸沒有造成嚴重傷亡。因此，呼籲山友千萬不要因為山下溫暖的氣候而輕忽山上的低溫與結冰路段。

其中，危險路段包含有，雪山線10.4K~10.9K、雪山線黑森林8.8K、大霸線9.8K與霸基處、四秀線品田山前的V型谷、聖稜線的品田斷崖與素密達斷崖，這些路段的結冰表面非常濕滑，萬萬不可輕忽。

(中時)