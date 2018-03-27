東泰高中3學生入選國手 竹縣唯一

2018年03月27日 19:19 中時 邱立雅

苦練體育終有甜美果實，東泰高中體育專長學生接連傳來捷報，繼韻律體操項目選手左恣瑜、田徑隊李立軍雙雙入選國手，將代表台灣參加摩洛哥的世界中學生運動會之後，籃球隊選手張安誠也獲得拔擢，入選U16亞洲青年籃球錦標賽選手。

今年高一的左恣瑜從小苦練芭蕾與體操，最崇拜韓國已退役的體操精靈「孫延在」，看中新竹的訓練環境，左恣瑜獨自從桃園到新竹讀書，雖然很想家，但媽媽常給她加油打氣，鼓勵她努力接受挑戰、表現最好的一面，讓她雖然辛苦也甘之如飴。

另外同樣入選國手的田徑隊員李立軍則是從小生長在尖石，他笑稱自己從小在山區部落奔跑，練就強健腿力，讓他越跑越有興趣，雖然中途曾「變心」投入柔道訓練，但天分不在此，每天被摔到怕，最後擺脫裝病的柔道生涯，回到田徑的懷抱。

兩人對於獲選國手資格，將代表台灣到摩洛哥舉辦的2018世界中學生運動會感到興奮，左恣瑜獲選的韻律體操項目全台僅4人入選，相當難得；李立軍則表示自己奪牌念頭強大，希望比賽當天能拿出最好表現。

另外，同樣獲得國手資格的還有籃球隊員張安誠，目前仍在校外訓練終的他，原來是個對籃球缺乏企圖心的選手，但在學長的帶領下，逐漸找到練球的目標。今年東泰高中在高級中等學校籃球聯賽僅獲第6名成績，表示張安誠並不具備新人王選拔資格，但張安誠的潛力讓他被破格錄取，並通過考驗成為U16亞青正式名單之一，將在4月初前往中國大陸的佛山參加比賽。

東泰高中主任黃士祐表示，學校積極培養各類運動人才，也到處尋覓優秀表現的國中生，希望透過重質不重量的人才養成策略，培養出更多優秀的體育選手。

(中時)