這些夢什麼含意？ 12星座最常做的惡夢大解析

2018年03月27日 19:17 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人都有做惡夢的經驗，甚至有些人也會有過被惡夢驚醒的經驗，但你知道這些惡夢都是有他的含意的嗎？根據國外網站《Yourtango》報導分析出12星座最常做的惡夢其實都是有背後含意的。

1、 牡羊座：殺死某人

暗指被壓抑的憤怒！在你生活中可能常會遇到問題需要面對，你必須學會控制你的憤怒情緒，讓計畫可以重新步上軌道。

2、 金牛座：牙齒搖搖欲墜或脫落

代表著生活中可能出現了經濟壓力或擔憂、物質上的問題即無法控制的壓力變化。

3、 雙子座：窒息

發現自己無法充分的表達自己，可能是對自我的認識還不夠熟悉。

4、 巨蟹座：傷害

可能是與你的親人或心中某個重要的人發生了衝突或矛盾，導致會經常做到此類的夢。

5、 獅子座：公開裸體

獅子是一個自尊心極強的星座，因此獅子也是最害怕自己遭到嘲笑或被羞辱。

6、 處女座：世界末日

通常表示著正在面臨或在不久將來將出現「巨大壓力」，感覺就像是你的生活正陷入混亂狀態。

7、 天秤座：被追逐

生活中出現許多無法避免、需要面對的事物，無論是感情、人際關係、工作或是學校等各方面。

8、 天蠍座：死亡

這代表你身心裏頭「衰老」的那一部分已經不存在，你的生活恐將出現重大變化。

9、 射手座：被困住

可能是射手目前正陷入在無法讓你發揮最大潛力的恐懼之中。

10、 魔羯座：下墜

魔羯害怕自己在生活中失敗、工作太多、感覺失控等情況。

11、 水瓶座：看到死亡

這表明旁人對你的控制感到恐懼，你需要一種新的理解，以擁抱一種新的思維方式。

12、 雙魚座：溺水

付出所有的努力卻沒有結果，常被自己的情緒壓得喘不過氣來？某些事情很難面對或理性的處理，壓抑常造成你的情緒失控。

(中時電子報)