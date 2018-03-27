仁美國小競技啦啦隊星國參賽打造運動城市 盧秀燕批經費少

仁美國小競技啦啦隊將於30日至新加坡比賽，國民黨市長參選人盧秀燕（後左四）27日到校為小選手們加油打氣並期許為國爭光。（張妍溱攝）

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台中市北屯區仁美國小競技啦啦隊將於30日代表台灣至新加坡參加「2018年亞洲啦啦隊邀請賽」國民黨市長參選人盧秀燕27日到仁美國小為小選手們加油打氣，期許小選手們有好表現，讓世界看見台灣。她致詞表示，若有機會擔任市長，將研擬增加台中市體育經費，提升台中市運動風氣。

托舉、騰翻等精彩表演，小朋友的體能、肌耐力、爆發力等一次展現，經過每天嚴謹的訓練每一項基本動作表現紮實，小選手們還要克服身體病痛，時時緊鑼密鼓的練習，不僅要克服因練習所產生各種疼痛，還要克服心理恐懼更要面對啦啦隊教練要求的各種高難度動作。

「台上一分鐘、台下十年功。」總教練王柏達指出，具備個人動作技能後，還要再融入整體的走位、搭配、協同、合作及團隊的默契，啦啦隊的氣勢和美感才能完整的表現出來。

盧秀燕至現場不斷鼓掌為小選手們加油打氣，她表示，有家長反映國小啦啦隊經費不足的狀況，檢視台中市政府1年的預算有1千9百億，但用在運動局的經費卻不成比例，未來若有機會擔任市長，會研擬提高運動方面的預算比例，鼓勵運動風氣。

對此教育局表示，去年共編列700萬元補助全市57隊，今年補助學生出國比賽與移地訓練的預算相較於去年增加100萬元達到800萬元，各校可提出申請，若預算不足，會由其他預算協助，而去年補助金額達1100萬元。

運動局指出，近3年投入逾2．6億元整修或整建運動場館，爭取體育署專案補助金額，連續3年獲得全台第1，去年達2330．3萬元新高。並委託民調公司調查，規律運動人口高達45％，遠超過全國平均33．2％，軟硬體都兼顧。

(中時)

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