彰化縣環教遊 號召親子攜手上山下海遊山玩水

2018年03月27日 19:19 中時 謝瓊雲

彰化縣清水岩生態文化創意產業協會專案經理梁秀琴說明十八彎古道路線主題豐富有趣的內容。(謝瓊雲攝)

彰縣環保局去年首度推出的親子環教旅行，一推出就造成轟動，今年擴大辦理總計44梯次要讓更多縣民親子共同感受體驗彰化環境之美。(謝瓊雲攝)

記者會上小朋友在花壇農會家政媽媽示範帶領下體驗茉莉花茶點製作。(謝瓊雲攝)

親子攜手走出戶外，一同來趟環境教育之旅吧！彰化縣環保局「親子共學、環教遊學趣」今年推出8大主題路線，從4月起至7月的假日陸續展開，28日上午9點開放網路報名，全程免費，每人僅限填報1梯次，想參加手腳要快。

響應422世界地球日及6月5日世界環境日，環保局去年首度辦理環教系列遊學，有吃、有玩又有新體驗，網路報名首日人數就高達9成，反應熱烈。

今年擴大舉辦，從去年28梯次、1365人，調增至44梯次、2220人，要讓更多縣民親子暫時拋開手機與平板，一同探訪彰化在地環境之美。

環保局長江培根表示，全球暖化議題衍生出的環境問題日趨嚴重，縣府近年積極推動綠能環保、友善環境、無毒有機，主張縮短食物碳足跡，滿足低碳、永續又健康。

他說，透過輕鬆有趣、創意的方式，傳遞生硬的環境教育知識、寓教於樂，親子間零距離體驗彰化各地美景，創造美好回憶；相信多元活動能幫助家長體認環境教育的重要，主動引導孩子、陪孩子建立環保價值觀，進而產生對家鄉土地的認同感，共同身體力行，守護這塊土地！

八大路線，包含「茉香四溢花開魅莉」─花壇無毒農業、社頭清水岩「饗宴自然十八彎古道體驗活動」、大葉大學綠能新生活、王功故事館「吟遊王功珍愛海洋」、樂遊田中尋「梨」復興、「海陸悠遊」─福寶濕地與乳牛彩繪村探索、埔鹽鄉「金碳稻物語農村體驗營」，及「千千水世界─打開水處理透視鏡」一窺全興工業區下水道系統等。

報名與活動資訊詳洽網址（goo.gl/RKJ1T8），響應資源回收及清淨家園政策，活動當天每戶報到時須繳交2顆廢電池或2張違規小廣告。

(中時)