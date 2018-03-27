中市警犬成軍揭牌咬捕緝毒演練真

2018年03月27日 19:29 中時 張妍溱

狗班長比利時狼犬「忍者」現場表演追咬及攻擊歹徒，最後由員警將歹徒制伏。（張妍溱攝）

中市警犬隊由4隻拉不拉多犬、1隻比利時狼犬、1隻德國狼犬及2隻台灣犬組成，為期1年嚴密訓練，未來將在各項大型活動、臨檢、攻堅勤務看見牠們值勤的身影。（張妍溱攝）

台中市警局警犬隊27日成軍舉行揭牌儀式，8隻訓練有素的警犬組成，現場4隻拉不拉多犬、1隻比利時狼犬進行咬捕、緝毒、偵爆3種任務展成果，每隻警犬均有1年以上嚴密訓練；市長林佳龍表示，警犬隊將成為維護治安的生力軍。小警犬「歐迪」在會場亮相，萌翻外型相當吸睛，成為優秀的正式警犬指日可待。 .

「忍者」GO！員警扮演持槍歹徒，手提瓦斯桶準備在人多的場所進行恐攻，比利時狼犬「忍者」透過領犬員口號撲上歹徒並狠咬其手部不放，最後由員警將歹徒制服。「雄赳赳、氣昂昂」穿上印有台中市警局英文縮「TCPB」命名的背心，警犬隊由4隻拉不拉多犬、1隻比利時狼犬、1隻德國狼犬及2隻台灣犬組成。

4隻拉不拉多警犬演練行李箱、汽機車藏有爆烈物或違禁品，憑靠天生靈敏嗅聞完成偵蒐任務；警方說，4隻年約1歲半拉不拉多犬，分別為Tiny、Candy、Pinky、Bobby，專長為爆裂物及毒品偵蒐，1歲1月大的比利時狼犬「忍者」為狗班長，負責攻堅行動的警衛工作。未來出任大型活動、臨檢、緝毒偵搜、攻堅等勤務。

警犬隊長陳玉梅表示，警犬隊部設置於已裁撤的烏日區溪尾駐在所，目前配置8隻警犬，狗班長「忍者」每天早上7點半會進行園區巡視負責叫醒同伴起床進行訓練，警衛犬會攻擊咬捕歹徒但僅聽從領犬員指令，而拉不拉多天性溫和、好奇，會找毒品、爆裂物。

與其他警犬一同參加揭牌典禮3個月大德國狼犬「歐迪」被安排在場邊「實習」，萌翻的眼神望著「學長、學姊」進行每一項爆裂物偵蒐任務，仿佛期待快點長大「通過實測」，預計在11月3日加入台中世界花卉博覽會服勤任務。另9個月大的台灣犬「King」、「Nice」已進入嗅覺訓練，將陸續投入治安工作行列。

(中時)