高雄市「農務即時人力需求媒合平台」榮獲「2018智慧城市創新應用獎」

高雄市農業局獲蔡英文總統頒獎。（農業局提供）

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媒合平台迅速召募到大學生投入農業採收，解決農業缺工問題。（農業局提供）

「2018智慧城市展」27日於台北南港展覽館登場，高雄市農業局於106年開發的「農務即時人力需求媒合平台」獲得「2018智慧城市創新應用獎」智慧農業獎項，獲得蔡英文總統親自頒獎。

農業局開發的媒合平台是針對農業缺工問題而設計，以勞動力分級的概念，利用行政院農委會補助的「農業專業技術團」農業師傅執行田間技術性工作，把初階同質性的勞動力，例如採收、分級包裝等，交由農村附近的大學生協助，利用手機號招大學生投入農場。

去年5月玉荷包採收期，成功召募到實踐、高雄第一科大及義守大學共約500人次到大樹區幫忙玉荷包採收與包裝。

去年底燕巢區棗子的疏花、疏果作業、旗山區檸檬採收，也透過平台順利找到學生協助，成效相當不錯。

農業局表示，目前已有約2千名學生及農民加入平台，缺工案件平均2小時內就會有學生聯繫洽談工作內容，農民對學生的工作能力與態度也十分肯定，雖然是新手，但年輕人體力好、學得快，很快就上手了，完全不輸過去雇用的臨時工。

「農務即時人力需求媒合平台」今年度將推出一個簡潔明瞭的響應式網頁，讓所有缺工資訊能清楚的呈現，並且能夠以工作地區、內容、薪資等條件進行篩選，同時提供線上保險的網頁連結，再持續搭配Line@生活圈進行推播，擴大農務人力資源庫，期望能讓所有刊登缺工的農民，都能在1至2天內找到人手，舒緩短期季節性缺工的人力缺口。

「2018智慧城市創新應用獎」今年有210家廠商及9個政府單位參展，規模達1050個攤位，為歷屆以來規模最大的一屆。

(中時)

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