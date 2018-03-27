東方美人不只用來喝！茶香滿溢的Spa養顏又療癒

台北晶華酒店20樓的沐蘭SPA推出「東方美人 Tea Spa」療程

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台灣茶葉品質精良，聞名於世，世界各地旅客來台旅遊時，都會把握機會品嘗它優質的滋味，現在除了品茶之外，也可以用來做SPA。位於台北晶華酒店20樓的沐蘭SPA，推出籌備多時的「東方美人 Tea Spa」療程，以台灣新竹在地培育收成的東方美人茶為主軸，創造出全台獨家的芳香舒壓療程，民眾可以藉由東方美人茶中蘊含的茶多酚胺基酸讓肌肉放鬆，順著芳療師的按摩手技讓茶香滿溢全身，調節身心和緩舒暢。

十五世紀開始，歐亞雙方透過海上交通、展開了頻繁的互動，英國茶商來到台灣、將東方美人茶呈獻給英國維多莉亞女王，獨特淡雅的茶香讓女王對其讚不絕口，由於沖泡後的茶葉外觀清麗、猶如絕色美人漫舞在杯中，女王便賜名為「東方美人」。此次選用的東方美人茶來自新竹北埔自然農法茶園，那兒的丘陵地形以及濕暖的氣候，為東方美人造就了完美的生長環境，每到端午節前後的採收期，茶樹嫩芽經過茶小綠葉蟬吸食後自然發酵，產生出獨特的蜜糖熟果香，成為東方美人茶最具代表性的風味。

茶中的茶多酚‧胺基酸可以使人愉悅放鬆，茶中的鞣酸‧茶鹼則對肌膚有清潔、收斂鎮靜的效果。「東方美人 Tea Spa」療程由香氣怡人的茶薰香開始，搭配美人蒸汽浴和足部茶香浴，先讓賓客放鬆身心；接著，芳療師會使用沐蘭獨家特製的東方美人茶按摩油以及花草茶香拓進行指壓按摩，療程中還將配合美人茶香保濕舒緩面膜、眼部穴點指壓與美人茶溫感眼罩；療程後則可享有茶香美人茶浴及特製風味美人茶飲。療程共90分鐘，4500元+10%。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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