MLB》大谷翔平赴道奇主場 慘被地主球迷噓

大谷翔平今天造訪道奇主場，再度揮出安打。(美聯社)

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中時電子報

效力天使的大谷翔平今(27日)熱身賽對戰道奇，擔任8棒指定打擊，4打數貢獻1安，打擊率上升到1成25，開季在即，有越打越好的趨勢，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)認為，大谷現在持續在抓打擊節奏，「我們看到他纏鬥了更多球數，這是不錯的消息。」

大谷先前跟道奇交手時，曾被柯蕭(Clayton Kershaw)批評「浪費大家時間」，這回他與天使一同前進道奇主場作客，道奇球迷自然沒讓他好過，在大谷首次上場時，毫不留情的投以噓聲。不過，大谷倒是對能站上道奇球場，感到相當興奮，「我一直想來這比賽，這是美好的一天。」

看到場上表現，《日本時報》報導，大谷此役微調打擊站姿，試著找到打擊節奏，大谷說，「即便在日本時，我也會在球季期間做點微調，我現在正試著這麼做，想辦法找到最佳打擊時機點。」

大谷的改變，也似乎收到效果，4上第二度上場打擊，面對里奇希爾(Rich Hill)的外角球，順勢一推擊出左外野安打。大谷隨後2個打數，未再有安打出現，總計4打數1安、吞1K，熱身賽打擊率1成25。

天使3上靠普侯斯(Albert Pujols)跟西蒙斯(Andrelton Simmons)2支適時安打，一口氣進帳4分，奠定勝基，終場4比1贏球。大谷打擊有所進展，報導預期，他可能在明天的比賽，還會有一到兩次打擊機會，明天也會是天使開季前的最後熱身賽。

(中時電子報)

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