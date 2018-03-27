5公里醫療接力 成大醫院、胸腔病院啟用合作病房

成大醫院為紓解急診病人壅塞及保障病患就醫權利，即日起與衛生福利部胸腔病院建立醫療合作病房，27日舉行簽約及合作病房揭牌儀式。(衛生福利部胸腔病院提供)

友善列印
中時

大醫院急診壅塞情形嚴重，病床甚至一位難求，成大醫院為紓解急診病人壅塞及保障病患就醫權利、確保醫療品質，即日起與衛生福利部胸腔病院建立醫療合作病房，實踐「5公里醫療接力」，兼顧在地照顧民眾的美意，雙方27日簽約，未來，成大將安排醫師進駐胸腔病院，雙方也有5床合作病房。

成大醫院為重度級急救責任醫院，平均每天有270位急診人次，每天滯留約100床，以近一個月來流感病患增加，滯留人數更攀升，鑒於病人無法儘速入住病房或出院，長時間待在急診觀察床，將影響後續送醫的重症急診病人，因此，除了院內病床調度外，也加強策略聯盟醫院合作。

成大醫院急診部主任莊佳璋說，自2010年與衛生福利部台南醫院首開合作，去年再與郭綜合醫院合作，今年則與胸腔病院簽訂第3家合作病房，目前每月約可舒緩急診100人次，協助疏解急診病人及候床的壓力，同時也讓病人的醫療得以延續並提升整體醫療服務品質。

針對胸腔病院合作，成大醫院強調，轉院病人以病情單純及穩定且符合胸腔病院醫療專業特性者為考量，初期科別以內科病人為主，由胸腔病院胸腔內科醫師群負責診治。

衛生福利部胸腔病院強調，由成大醫院急診將病人轉至胸腔病院，將優先保留病房提供給成大急診病人，胸腔病院醫師再透過專線與成大醫師聯繫，由兩院醫師直接做病人病況溝通，透過良好醫療合作，建立雙向轉診模式，落實分級醫療。初步規畫5個病床，盼稍緩成大候床壓力，也提高胸腔病院的病床利用率。

胸腔病院院長潘秋宜強調，去年首設門診，從第一個月僅8、90人看診，下一個月竄升到190人，很多在地民眾以往路過而不會走進來看診，現在觀念漸漸改觀。

她也強調，與成大醫院雙方本就有轉診、轉檢、住院醫師訓練、教學代訓及定期學術討論會等合作；加上不少成大醫院的優秀醫師轉任到衛生福利部胸腔病院繼續服務病人，為雙方合作奠下堅實的基礎。

(中時)

高雄市「農務即時人力需求媒合平… 鹿基鹿東路長青院區旁農地 打造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。