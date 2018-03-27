5公里醫療接力 成大醫院、胸腔病院啟用合作病房

2018年03月27日 19:20 中時 曹婷婷

大醫院急診壅塞情形嚴重，病床甚至一位難求，成大醫院為紓解急診病人壅塞及保障病患就醫權利、確保醫療品質，即日起與衛生福利部胸腔病院建立醫療合作病房，實踐「5公里醫療接力」，兼顧在地照顧民眾的美意，雙方27日簽約，未來，成大將安排醫師進駐胸腔病院，雙方也有5床合作病房。

成大醫院為重度級急救責任醫院，平均每天有270位急診人次，每天滯留約100床，以近一個月來流感病患增加，滯留人數更攀升，鑒於病人無法儘速入住病房或出院，長時間待在急診觀察床，將影響後續送醫的重症急診病人，因此，除了院內病床調度外，也加強策略聯盟醫院合作。

成大醫院急診部主任莊佳璋說，自2010年與衛生福利部台南醫院首開合作，去年再與郭綜合醫院合作，今年則與胸腔病院簽訂第3家合作病房，目前每月約可舒緩急診100人次，協助疏解急診病人及候床的壓力，同時也讓病人的醫療得以延續並提升整體醫療服務品質。

針對胸腔病院合作，成大醫院強調，轉院病人以病情單純及穩定且符合胸腔病院醫療專業特性者為考量，初期科別以內科病人為主，由胸腔病院胸腔內科醫師群負責診治。

衛生福利部胸腔病院強調，由成大醫院急診將病人轉至胸腔病院，將優先保留病房提供給成大急診病人，胸腔病院醫師再透過專線與成大醫師聯繫，由兩院醫師直接做病人病況溝通，透過良好醫療合作，建立雙向轉診模式，落實分級醫療。初步規畫5個病床，盼稍緩成大候床壓力，也提高胸腔病院的病床利用率。

胸腔病院院長潘秋宜強調，去年首設門診，從第一個月僅8、90人看診，下一個月竄升到190人，很多在地民眾以往路過而不會走進來看診，現在觀念漸漸改觀。

她也強調，與成大醫院雙方本就有轉診、轉檢、住院醫師訓練、教學代訓及定期學術討論會等合作；加上不少成大醫院的優秀醫師轉任到衛生福利部胸腔病院繼續服務病人，為雙方合作奠下堅實的基礎。

(中時)