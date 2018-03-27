鹿基鹿東路長青院區旁農地 打造健康有機農場

彰基醫療體系與明道大學、愷式好米簽訂三方合作意向書，將把鹿基醫院長青院區旁近10公頃農地復育改造成健康有機農場。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰基大健康有機農園，由愷式好米經理陳建凱（左起）、明道大學秘書長周建明、校長郭秋勳、彰基董事長陳信良、彰基協同總院長郭守仁、南基院長蔡松彥等人共同揭牌。（謝瓊雲攝）
彰基大健康有機農園，由愷式好米經理陳建凱（左起）、明道大學秘書長周建明、校長郭秋勳、彰基董事長陳信良、彰基協同總院長郭守仁、南基院長蔡松彥等人共同揭牌，眾人手捧秧苗宣示農地即日起開始種植有機稻米。（謝瓊雲攝）
鹿基醫院長青院區周邊9.3公頃農地正式插秧，打造健康有機農園。（謝瓊雲攝）

彰化基督教醫院27日在鹿港基督教醫院長青院區，與明道大學、愷式好米簽訂三方產學合作意向書，三管齊下，將把院區旁近10公頃的農田，改造復育成健康有機農場，收成的友善農產供給院區醫護、病友與民眾食用。

位在鹿港鎮鹿東路二段上的長青院區，一旁農地為彰基醫療體系自有農地，過去長期出租，農民以傳統慣行農法耕作，如今收回後透過產學合作，預計將種植有機稻米、藥用香草植物並造林，連結醫、養、食、農、教五大體系，打造教育示範中心。

創校已17年的明道大學，校區原是廣袤甘蔗園，建校後將其中12公頃校地整地規劃成有機農場，培育許多在地優秀青農，以友善、有機農法和智慧化作田間管理，2013年中央啟動百大青農計畫至今，累積已有逾15名精緻農業學系學生上榜。

彰基董事會董事長陳信良指出，大環境中隱藏許多食安問題，希望從種植、推廣有機米開始，把最好的食品，帶給大眾，讓大家活的健康，成為食安亮點，讓更多人認同愛環境、愛自己的理念。

彰基協同總院長郭守仁表示，醫療機構宗旨就是守護、關心每個人的健康，過去全力發展急重症中心，未來將從推動有機米開始，生產有機、無毒的蔬食，保護環境、土地與健康。

明道大學校長郭秋勳指出，去年獲農委會補助成立農業公費專班，是全國唯一由私校辦理的專班，也是中部唯一一班；今年更開辦海外僑台商農業專班，培育海內外青農不遺餘力，「明道青農」已是業界公認金字招牌。未來將導入開發校地成有機農場的經驗，由農學系師生團隊進駐農場來實習、管理。

(中時)

5公里醫療接力 成大醫院、胸腔… BMW第六代M5上市 加速好犀利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。