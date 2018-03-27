鹿基鹿東路長青院區旁農地 打造健康有機農場

2018年03月27日 19:28 中時 謝瓊雲

彰基大健康有機農園，由愷式好米經理陳建凱（左起）、明道大學秘書長周建明、校長郭秋勳、彰基董事長陳信良、彰基協同總院長郭守仁、南基院長蔡松彥等人共同揭牌。（謝瓊雲攝）

彰基大健康有機農園，由愷式好米經理陳建凱（左起）、明道大學秘書長周建明、校長郭秋勳、彰基董事長陳信良、彰基協同總院長郭守仁、南基院長蔡松彥等人共同揭牌，眾人手捧秧苗宣示農地即日起開始種植有機稻米。（謝瓊雲攝）

鹿基醫院長青院區周邊9.3公頃農地正式插秧，打造健康有機農園。（謝瓊雲攝）

彰化基督教醫院27日在鹿港基督教醫院長青院區，與明道大學、愷式好米簽訂三方產學合作意向書，三管齊下，將把院區旁近10公頃的農田，改造復育成健康有機農場，收成的友善農產供給院區醫護、病友與民眾食用。

位在鹿港鎮鹿東路二段上的長青院區，一旁農地為彰基醫療體系自有農地，過去長期出租，農民以傳統慣行農法耕作，如今收回後透過產學合作，預計將種植有機稻米、藥用香草植物並造林，連結醫、養、食、農、教五大體系，打造教育示範中心。

創校已17年的明道大學，校區原是廣袤甘蔗園，建校後將其中12公頃校地整地規劃成有機農場，培育許多在地優秀青農，以友善、有機農法和智慧化作田間管理，2013年中央啟動百大青農計畫至今，累積已有逾15名精緻農業學系學生上榜。

彰基董事會董事長陳信良指出，大環境中隱藏許多食安問題，希望從種植、推廣有機米開始，把最好的食品，帶給大眾，讓大家活的健康，成為食安亮點，讓更多人認同愛環境、愛自己的理念。

彰基協同總院長郭守仁表示，醫療機構宗旨就是守護、關心每個人的健康，過去全力發展急重症中心，未來將從推動有機米開始，生產有機、無毒的蔬食，保護環境、土地與健康。

明道大學校長郭秋勳指出，去年獲農委會補助成立農業公費專班，是全國唯一由私校辦理的專班，也是中部唯一一班；今年更開辦海外僑台商農業專班，培育海內外青農不遺餘力，「明道青農」已是業界公認金字招牌。未來將導入開發校地成有機農場的經驗，由農學系師生團隊進駐農場來實習、管理。

(中時)