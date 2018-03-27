搭飛機比開車還環保！航空飛行5大魔鬼細節在這裡

搭飛機比開車還環保！航空飛行5大魔鬼細節在這裡(skyscanner提供)

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中時電子報

雖然經常搭乘飛機出國，但你知道越大的飛機票更貴、航空公司併購整合對旅客更有利嗎？根據《Skyscanner》報導，破解關於航空飛行的5大迷思，讓你成為大家口中的航空飛行達人！

迷思一，飛機越大票價越便宜？

飛機越大就能承載更多人，所以分攤下來飛機票應該要更便宜啊，不是嗎？喔，不！這是標準「以量制價」的想法，但是在航空飛行上不完全適用哦；其實飛機越大，每個人的平均燃料消耗量也越多，加上因為乘載的人數較多，往來的機場就會以大型(相對較忙碌)的機場為主來滿足乘客的需求，停靠過夜的費用也相對高，成本累積起來反而比小飛機更貴呢，所以對於大飛機的票價調降部分，我們可能得在等等了。

(skyscanner提供)

迷思二，搭飛機是有錢人的交通工具？

出國一張機票動輒上萬元，聽起來的確不便宜，但是近年來廉價航空的進駐，早已打破了市場行情，一張台北到沖繩的來回機票現在只要3,500元就能到手，跟往返北、高兩地的高鐵費用相差無幾，這樣你還覺得貴嗎？

(skyscanner提供)

迷思三，搭飛機比開車不環保？

近幾年因為地球暖化對世界各地造成重大傷害，相信都令大家深自警惕，也努力要保護我們的環境；以飛機的體積與耗油量來看，對環境是有影響的，但是相較於我們每天開的車，或許沒有你想像中的糟糕；以一架承載了364名旅客的747飛機來說，從德國法蘭克福飛到美國華盛頓，每位乘客的燃料消耗量約65加侖左右，但若你是開車，這樣的燃料消耗量可能只夠你開1/3的路程。

(skyscanner提供)

迷思四，航空公司併購整合對旅客不利？

很多人認為航空公司彼此併購後，將會影響到旅客的權益，但是以長遠來看對旅客是有利的，因為沒有一家航空公司能夠面面俱到，滿足不同客層的需求；若透過併購整合，將可安排更多的航班來運送更多的旅客，也提供旅客更多的航點選擇，在票價上也能更有彈性囉。

(skyscanner提供)

迷思五，航點間距離最短的航線就是最好的？

既然天空上沒有建築物阻擋，也沒有紅綠燈的控制，當然直直飛就是最快最好的？其實不然哦，因為飛行除了距離之外，更重要的是要考量風向的因素，即便距離短，但若逆風而行不但耗時更耗燃料，反之，順風而行卻能幫助飛機更快抵達目的地，當然在燃料消耗上也相對減少了。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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