5成國人有加薪!？ 李富城酸：賴神講神話

2018年03月27日 20:53 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

有立委27日在立法院質詢時指出，土地銀行招廚工薪水22K，勞工還要自付勞健保，恐違最低薪資規範；行政院長賴清德（中）表示，土銀是國營企業，經營狀況也不錯，他會指示土銀調高薪資。右為財政部長許虞哲，左為金管會主委顧立雄。(中央社)

國民黨立委王惠美質詢行政院長賴清德指出，目前物價不斷上漲，就只有民眾的薪水不漲；賴清德反駁稱，去年雖然沒有每一個人都加薪，但至少有五成以上都有加薪。前氣象主播李富城PO文表示，「賴神就是在講神話，5成是怎麼來的，瞎說，有加薪的年青人舉手。」

賴清德對加薪一事信心滿滿，主要是他在上任後即重新調整原本107年度總預算案，為全體軍公教人員加薪3%；藉由政府帶頭加薪，帶動民間企業一併加薪，以促進內需、刺激經濟成長。但民間企業跟進者、受薪者受益者實際數據未有公佈。賴揆以推估方式，指至少有五成以上都有加薪。自然易遭打臉，無怪乎，李富城PO文指，「賴神就是在講神話，5成是怎麼來的，瞎說，有加薪的年青人舉手。」

另以土地銀行新店行訓所日前公告徵求6個月短期廚工，月薪22K為例。月薪22K扣勞健保後已經違反勞基法最低薪資規範，政府公營銀行帶頭違反法規。在國民黨立委林德福、費鴻泰質詢揭露。雖賴清德表示，將指示土銀調高薪資；但從此可見，推估少有五成以上加薪說很難站得住腳。

(中時電子報)