「宇宙邦」打擊爆發！富邦悍將克桃猿

蔣智賢(圖)和張正偉發威，「背靠背」開轟。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將歷經休季補強後，戰力大升級，被球迷稱為「宇宙邦」，這支強打部隊雖首戰熄火輸球，但今(27日)首度於主場新莊棒球場出賽的富邦，對戰Lamigo桃猿打線爆發，靠張正偉、蔣智賢和陳品捷開轟領軍，全隊揮出16安，12比5強勢拿下本季首勝。

富邦上周日首戰面對統一獅，全隊僅擊出1安，1比3吞敗。此役他們回到主場作戰，打線做出調整，陳品捷打開路先鋒，前役的開路先鋒張正偉改打5棒，林益全打3棒、高國輝扛4棒，原本5棒的林哲瑄，則移到第7棒。

儘管富邦洋投伍鐸2上遇襲，被猿隊率先得2分，但3下1出局後，由李宗賢安打領頭，開啟得分攻勢。接著一二壘有人時，胡金龍敲安打進第1分，高國輝再於滿壘時，補上高飛犧牲打，打進第2分。猿隊先發洋投尼克斯亂流難平，張正偉趁亂扛出右外野3分炮，助球隊取得領先。

此時，熱身賽打擊率僅1成18的蔣智賢，也跟進補上右外野陽春炮，讓尼克斯僅投2.2局，就被KO下場。猿隊緊急換上吳丞哲接替，他雖投出2保送，陷一二壘有人危機，但沒讓富邦得分；不過4下，吳丞哲卻被陳品捷陽春炮狙擊，失掉1分。

富邦憑藉第3、第4局兩波攻勢，打進7分大局，奠定勝基，在9418名球迷面前，贏得本季首場勝仗。伍鐸即便投5.1局挨13安失4分，但靠打線援護，拿到本季第一勝；尼克斯撐2.2局失6分，苦吞首敗；轟出致勝3分炮的張正偉，獲得單場最有價值球員。

(中時電子報)

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