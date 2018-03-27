台灣隊長陳柏良破門 中華男足1球勝星

台灣隊長陳柏良踢開新加坡大門後，張開雙臂狂奔慶祝。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
陳柏良在禁區右側起右腳勁射破門。（李弘斌攝）

中華男足27日在亞洲盃資格賽最後1戰主場迎戰新加坡，上半場雙方在中場激烈拚搶，第37分鐘中華隊前鋒李茂送出腳後跟妙傳，助攻「台灣隊長」陳柏良殺入禁區右側小角度勁射破門。終場中華隊就再台北田徑場8319名觀眾面前，以1比0氣走新加坡。

中華男足以3勝3負結束2019亞洲盃資格賽的所有賽事，雖然此前已確定無緣小組前2晉級會內賽，但3場正式國際賽勝利、包括主客場「雙殺」新加坡，可說彌足珍貴。台灣目前男足世界排名134，下月最新排名可望再創歷史新高。這也是英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）上任之後，中華男足在國際賽拿下的主場6連勝。

中華男足此役原定擔任先發右後衛的韓國華僑王建明，因資格問題無法出賽，開賽後印度籍裁判尺度較鬆，讓新加坡的強悍拚搶占得便宜，中華隊控不住中場，右邊鋒陳浩瑋發燒初癒上場拚戰，邊路突破也占不到便宜，上半場攻勢受限，陳柏良射門與陳庭揚的頭槌都沒能打正。

第37分鐘，溫智豪中路送出直傳，背對球門的李茂左腳跟往後一扣，陳柏良後上殺入禁區右側，勁射破門，讓中華隊此役首次射正就踢開新加坡大門。

新加坡下半場全力反撲，不過多次威脅性十足的邊路吊中，都被門將潘文傑化解。補時階段新加坡頭槌攻門擦柱而過，讓地主球迷嚇出一身冷汗，所幸中華隊最終仍守住1球領先，拿下勝利。

(中時電子報)

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