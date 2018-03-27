吳寶春前進大陸挨批 「不排除任何地點展店」

吳寶春（右二）與新加坡公司合作，準備前往大陸拓點。（柯宗緯翻攝）

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吳寶春麵包店相當火紅，是高雄知名伴手禮。（柯宗緯攝）

台灣麵包冠軍師傅吳寶春準備西進大陸上海拓店，遭網友翻出日前受訪時拒赴大陸投資，時隔兩年他態度大翻轉，被嘲諷「丞相，起風了！」對此，吳寶春低調回應，或許是自己表達不夠明白，其實目標是在全球展店，不排除任何地點，他更透露15年後將交棒，積極尋找下一個接班人。

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吳寶春前進大陸，主要是與新加坡西點集團BreadTalk（麵包物語）合作。吳寶春說，自家公司只占股20％，對方主導技術，經營、策略及操作，因雙方未來合組公司，屆時將依每個地點成立合資公司再談持股比例。

對於網友椰榆「錢」進大陸，吳寶春直說，自己只有一個想法，就是與對方合作，並「共好」創造百年的跨國麵包企業，跨國不僅願景，更是目標。他強調，布局全球到各地發展，不排除任何可能地點，短時間5至10年會與星國麵包物語公司合作方式積極拓點。

現年50歲的吳寶春，8年前勇奪世界麵包大賽冠軍，從此聲名大噪。如今，他已預先規畫好人生下半場，他透露，預計15年後交棒，目前已經邀請店內師傅、店長入股成為公司股東，他自己則是以總經理身分，未來目標著重在海外展店為主。

吳寶春有意在今年帶優秀員工去看極光，「極光是人生的夢想」，他將員工視為家人，也正積極培養接班人，他認為公司不變的核心價值就是手工麵包及職人精神，這些都是不可或缺。

(中時)

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