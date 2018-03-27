田中千繪這樣回應緋聞男范逸臣

田中千繪（左起）、周群達、莫允雯出席活動。（東森提供）

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田中千繪、周群達、莫允雯為歷屆冠軍獻花。（東森提供）
田中千繪。（東森提供）
周群達。（東森提供）
莫允雯。（東森提供）

台視、東森新劇《高塔公主》演員群田中千繪、莫允雯、周群達（Duncan）今（27日）出席「台北101垂直馬拉松倒數報名」記者會。Duncan曾是風帆冠軍，笑說對陸上的活動比較不在行，聽到世界紀錄冠軍只花10分鐘就能登頂超驚訝，直言自己不敢挑戰，「我怕我會暴斃」。

莫允雯平常愛跑步、爬山，「之前拍戲，意外愛上爬山，只要一有空就會揪朋友清晨上山去。」還和圈外朋友組了「不得了」團隊，她問過一起拍過戲的王傳一、李千娜、陳奕要不要一起爬，結果都被拒絕。田中千繪自豪「天生吃不胖」，最胖也只有48公斤，過去不喜歡運動，這幾年才喜歡瑜伽運動，拍《高塔公主》因為角色情緒起伏大，笑言「執行長很難當」，她常帶負面情緒回家，所以最近靠散步減壓。

田中千繪當年和電影《海角7號》男主角范逸臣傳緋聞傳了10年，今問到兩人分手是因為男方不想結婚？田中千繪說：「我們是很好的朋友，那些都是傳言。」表示兩人這幾年來都沒承認戀情、也沒否認，都是外界揣測。

36歲的她對婚姻有憧憬？「現階段還是以事業為主，可能要等到40歲後，才會考慮人生其他階段的目標」。30歲莫允雯透露自己有凍卵打算，「拍完《高塔公主》就要跟經紀人一起去做凍卵諮詢」，表示自己對婚姻有憧憬，現在得開始認真思考結婚這件事。

台視、東森《高塔公主》將於3/31(六)於台視首播，東森綜合台每周日晚間十點播出。

(中時)

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