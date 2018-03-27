老蕭片場被封「蕭一條」 原因是這個

2018年03月27日 20:24 中時 洪秀瑛

蕭敬騰演心理醫師。（公視提供）

蕭敬騰演的心理醫師角色歇斯底里。（公視提供）

蕭敬騰為了新戲很拚命。（公視提供）

蕭敬騰（老蕭）最近演出公視文學改編的6集電視劇《魂囚西門》，由《屍憶》導演謝庭菡執導，演員還包括郭碧婷、謝盈萱、喜翔、藍葦華、沈海蓉等，陣容堅強。他先前從法國回台後，沒調時差就進劇組拍戲，同時還要忙著籌備5月份的演唱會和專輯，每天平均只睡3小時，他說「團隊對了就不累」，他好幾場戲常一次過關，現在在片場有「蕭一條」封號。

《魂囚西門》劇本改編自作家九色夫同名小說，最近連小S也是書迷，老蕭去年只客串1集《深夜食堂》，這次是首次拍電視劇，其實以往邀他演出的劇本多，但角色都是歌手或喜劇，願意拍《魂囚》除了硬底子演員組合，劇本是吸引的主因，透露接戲有自己原則，不演跟音樂有關的角色，希望大家看不出是「蕭敬騰」，他也很享受在電視劇或電影變成另一個人。

老蕭飾演心理醫師魏松言，從美國回台在西門町執業，意外開啟幫鬼做心理諮商的旅程，多重人格角色在虛實之間交錯，極具挑戰性。老蕭前期看了《催眠大師》、李奧納多狄卡皮歐的《隔離島》多部電影做功課，戲外在拍攝期間，常早上5點出門，回到家已凌晨3點，腦中同時想著演唱會、新專輯的事，有時在拍戲現場竟拍到睡著，連最愛的籃球都沒時間赴約。

(中時)