2018 hito流行音樂獎 friDay影．音直播

2018年03月27日 20:37 中時 陳大任

「2018 hito流行音樂獎」將於6月3日舉行頒獎典禮，遠傳電信宣佈旗下數位品牌friDay再度贊助hito流行音樂獎，以行動支持華人流行音樂，除了將於friDay影音直播頒獎典禮，4月2至15日加入成為friDay音樂會員，還可參加票選活動，有機會獲得2018 hito流行音樂獎頒獎典禮門票，到現場參與這場星光熠熠的盛會。

遠傳電信總經理李彬出席2018 hito流行音樂獎啟動記者會時表示，hito流行音樂獎不僅僅是台灣流行音樂每年的盛典，更是華人流行音樂的指標，遠傳旗下friDay品牌自2014年誕生之後，提供了影音、音樂、購物、錢包四大服務，我們希望透過friDay的服務，讓消費者享受更便利、更豐富的生活，也透過支持電影或音樂相關的藝文盛典，提供用戶更多元的影音選擇。

friDay音樂是由遠傳電信與國內外8家知名唱片公司包括環球、索尼、華納、福茂、 華研、豐華、相信、杰威爾共同成立的數位音樂平台，擁有8家唱片公司的投資，掌握最新的流行歌曲脈動。friDay音樂也為用戶規劃了多項創新服務，獨家功能哼唱辨識可連續辨識並立即建立專屬歌單，還首創串流音樂平台紅利點數回饋機制，付費會員每日登入即可累積紅利點數，憑紅利點數可兌換生活好禮，還有每月一次展演空間的演唱會門票可領取。

friDay影音於去年跨入院線發行投資，第一手引進用戶喜愛的電影，並確保用戶可於院線後第一時間在friDay影音上享受如影隨形的多螢觀看體驗，先以韓影為出發點，為用戶帶來許多獨家院線韓影，甚至未能於台灣電影院上映的他國院線強檔也可以在friDay影音看到。除了提供優質的影視內容與服務之外，friDay影音亦致力於推動正版影音產業，並長期投注資源支持國內電影產業，五年來，friDay影音與金馬獎、女性影展、台北電影節、金穗獎等台灣電影人的搖籃，都有緊密的合作關係。

hito流行音樂獎總收視率超過2億，且2017年20至44歲的收視率較前一年成長近一倍（197%）；friDay品牌在去年直播hito流行音樂獎期間創造了近80萬的造訪人次，FB官方粉絲團的後台直擊內容也提升了觸擊數與互動率，頒獎典禮當日friDay音樂App下載數更較前一季單日下載數成長了75%。friDay品牌和hito流行音樂獎繼2017年合作之後，今年將再度攜手，friDay影音成為官方指定授權直播平台，歌迷們除了可以隨時隨地零時差使用friDay影音收看6月3日當天的hito流行音樂獎頒獎典禮，4月2至15日加入成為friDay音樂會員，將可參與 hito最受歡迎獎項票選活動，每天可投票一次，前10名投票次數最多的會員，還可獲得2018 hito流行音樂獎典禮門票2張，親自到現場參與這場盛會。

(中時)