SBL》李德威「代」射手 裕隆補賽睽違10季返龍頭

裕隆隊李德威攻下12分含兩記三分球。(中華籃協提供)

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中時電子報
／新北報導
裕隆、璞園27日進行1月28日桃園巨蛋屋頂漏水補賽，比賽自上半場最後1分55秒開始。(中華籃協提供)

上回拿下例行賽第1已是第5季，裕隆、璞園27日進行1月28日桃園巨蛋屋頂漏水補賽，即便裕隆當家射手呂政儒掛傷號，李德威跳出外線放冷箭，三分球兩投兩中挹注12分，奈維爾全隊最佳15分，率隊81比73勝出，睽違10季重返例行賽王座。

璞園、裕隆賽前例行賽戰績均為18勝11負，讓1月「因雨」延賽意外成為關鍵戰役，27日板橋體育館補賽比賽免費入場，並自上半場倒數1分55秒、裕隆37比32領先開始。

璞園林金榜當時未登錄，此役與傷兵彭俊諺作壁上觀，呂政儒則因右手腕傷勢掛傷號，裕隆仍在第4節拉開到全場最多16分差，今日化身三分射手的李德威，35秒兩罰俱中穩住王座。

奪下例行賽龍頭，但補賽氣氛「沒fu」，沒嘗過例行賽第1的李德威也僅淡淡地說，「開心還是會，畢竟我加入以來球隊還沒登頂過。」

李德威此役外線命中率百分百，連璞園射手簡浩都「傻眼」，李德威歸功裕隆集團老闆娘陳莉蓮，「老闆娘這段期間訓練投藍，這幾場手感都有維持。」

不過該是拚勝負的關鍵戰，璞園卻是一開賽就落後，讓簡浩直呼感覺很怪，「感覺才剛來就要走。」璞園教頭麥班達則說，「打起來像支很累的球隊，第3節一犯都沒有。球隊得及早適應打2休1的季後賽節奏。」

SBL季後賽3月31日起於桃園體育館重燃戰火，季後賽首輪採四戰三勝制，達欣、金酒各享有1勝優勢。璞園、裕隆以逸待勞，待兩支晉級隊伍出爐，季後賽次輪4月7日彰化體育館登場，採七戰四勝制。

(中時電子報)

璞園簡浩攻下14分。(中華籃協提供)
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