日皇夫婦訪琉球 明到與那國島眺望台灣？

友善列印
中時

據共同社報導，日本天皇夫婦27日乘坐從羽田機場起飛的特別班機抵達沖繩縣（琉球）。除了在沖繩本島悼念戰歿者外，天皇夫婦還將首次前往能眺望不遠處台灣的與那國島。

沖繩縣是太平洋戰爭中的陸地激戰地，戰後也處於美軍控制之下，在一直心繫當地的天皇夫婦的強烈希望下，再度訪問沖繩的願望得到了實現。這預計將是天皇在位期間最後造訪沖繩的機會。

天皇夫婦上一次訪問沖繩是在迎來戰後70週年之前的2014年6月，包含皇太子夫婦時代在內，這是第11次訪問沖繩。兩人將在那霸市度過3天2夜，將於29日返回東京。

天皇夫婦27日在絲滿市國立沖繩戰歿者墓苑悼念沖繩戰役的犧牲者。28日他們將乘飛機訪問與那國島，在視察日本最西端之碑等之後於當天返回那霸，29日將在豐見城市參觀沖繩空手道會館。

與那國島是日本最西端的島嶼，距離台灣約110公里。共同社5日曾報導說，日本未與台灣建交，天皇和皇室成員難以訪問。然而，日皇明仁在戰爭時期曾與來自台灣的朋友有同桌之誼，東日本大地震時也曾對台灣的援助致謝。天皇的日本同窗期待地說：「這可能是（天皇）掛念的地方吧。但願他能從與那國島眺望（台灣）。」

「不知台灣的人們如何看待日本。」2016年3月在東京舉行的學習院初等科同學聚會上，日皇明仁屢次向台灣同桌問及這一問題。據其同學明石元紹（84歲）透露，兩人交流了15分鐘。

近在咫尺的台灣又顯得遙遠。共同社報導說，日皇明仁在去年春季遊園會上，曾親口向與台灣桌球好手江宏傑成婚的日本桌球明星福原愛致謝稱：「東日本（大地震）等時期，台灣也給予了高度關心。」宮內廳某幹部否認稱「此行目的地並非台灣」，但也表示「當然如果能看上一眼，可能會很高興」。

日本天皇夫婦第一次訪問沖繩是在皇太子夫婦時代的1975年，1993年成為歷代天皇中首位踏上沖繩土地的天皇。天皇夫婦將終戰日、廣島和長崎核爆日、6月23日沖繩慰靈日視為「4個不能忘卻之日」，每年進行默哀。

(中時)

就是他！北韓官媒證實金正恩訪問… 南韓淫教「教主」出獄 要防「攝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。