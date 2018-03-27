日皇夫婦訪琉球 明到與那國島眺望台灣？

2018年03月27日 20:49 中時 王嘉源

據共同社報導，日本天皇夫婦27日乘坐從羽田機場起飛的特別班機抵達沖繩縣（琉球）。除了在沖繩本島悼念戰歿者外，天皇夫婦還將首次前往能眺望不遠處台灣的與那國島。

沖繩縣是太平洋戰爭中的陸地激戰地，戰後也處於美軍控制之下，在一直心繫當地的天皇夫婦的強烈希望下，再度訪問沖繩的願望得到了實現。這預計將是天皇在位期間最後造訪沖繩的機會。

天皇夫婦上一次訪問沖繩是在迎來戰後70週年之前的2014年6月，包含皇太子夫婦時代在內，這是第11次訪問沖繩。兩人將在那霸市度過3天2夜，將於29日返回東京。

天皇夫婦27日在絲滿市國立沖繩戰歿者墓苑悼念沖繩戰役的犧牲者。28日他們將乘飛機訪問與那國島，在視察日本最西端之碑等之後於當天返回那霸，29日將在豐見城市參觀沖繩空手道會館。

與那國島是日本最西端的島嶼，距離台灣約110公里。共同社5日曾報導說，日本未與台灣建交，天皇和皇室成員難以訪問。然而，日皇明仁在戰爭時期曾與來自台灣的朋友有同桌之誼，東日本大地震時也曾對台灣的援助致謝。天皇的日本同窗期待地說：「這可能是（天皇）掛念的地方吧。但願他能從與那國島眺望（台灣）。」

「不知台灣的人們如何看待日本。」2016年3月在東京舉行的學習院初等科同學聚會上，日皇明仁屢次向台灣同桌問及這一問題。據其同學明石元紹（84歲）透露，兩人交流了15分鐘。

近在咫尺的台灣又顯得遙遠。共同社報導說，日皇明仁在去年春季遊園會上，曾親口向與台灣桌球好手江宏傑成婚的日本桌球明星福原愛致謝稱：「東日本（大地震）等時期，台灣也給予了高度關心。」宮內廳某幹部否認稱「此行目的地並非台灣」，但也表示「當然如果能看上一眼，可能會很高興」。

日本天皇夫婦第一次訪問沖繩是在皇太子夫婦時代的1975年，1993年成為歷代天皇中首位踏上沖繩土地的天皇。天皇夫婦將終戰日、廣島和長崎核爆日、6月23日沖繩慰靈日視為「4個不能忘卻之日」，每年進行默哀。

(中時)