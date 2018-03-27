《噬膽72》方志友拿斧頭砍人 殺紅眼嚇到張立昂

2018年03月27日 21:08 旺報 廖慧娟

方志友拍拿斧頭砍人橋段，神情超入戲。（緯來提供）

緯來電影台自製電影《噬膽72》4月15日晚間9點播出，劇組今天（3月27日）釋出新劇照，主角方志友、張立昂不約而同挑戰新戲路，方志友由甜姐兒變成陰冷厭世女，張立昂則是從高富帥變成屁孩。

故事描述一棟發生命案的李宅，多年後竟成電視台「噬膽實境秀」網路直播節目，把參賽者送進全台鬼影幢幢的鬼屋和凶宅試膽，72小時的噬膽挑戰，不管對參賽者還是節目單位又或者是二十幾年前的命案，都是對「人性」的考驗。

首次挑戰鬼片的方志友，因為每天都要拍驚悚詭譎夜戲，在拍戲現場，眼睛不敢亂飄，而且一到現場，心裡就默念：「不好意思打擾了！」只要一收工，立刻狂踩油門飆車回家，被張立昂笑說超俗辣：「在陽明山上一條蟲」。

方志友說：「我真的很怕鬼……拍一半若燈熄了、跳電，我都想成是雨太大、太潮濕，線沒接好，催眠自己不是靈異事件……因為我一個人開車，山上又霧濛濛，大概起先時速只有10，後來越開越恐怖，雖然收工都是早上七點，但為了早點回家後來就衝很快，一直超立昂的車」。

讓方志友印象最深的是一場激烈的打鬥戲：「那天半夜雨特別大、特別濕冷，我得拿斧頭砍人，試了一兩次，人都冷到發抖，得不斷一直熱身，劇組每個人都淋雨拍攝，全身都是爛泥，正式拍的時候整個人很爆發，之後回家全身酸痛的昏倒，不僅全身濕，那天又是寒流，體感溫度是（攝氏）零下1度」。

張立昂笑說：「那場戲很危險，因為斧頭是真的，不小心被劃到還是會受傷，當時導演已經喊卡，志友還停不下來，尤其那殺紅眼的神情，很擔心她會不會情緒收不回來，又把斧頭拿起來砍。」

方志友則打趣說：「當下是一個殺老公的情緒，怨恨深到要殺人，真的很融入那個角色，雖然我在外面用力到虛脫，但馬念先還是持續在沙發上入定」。

(旺報)