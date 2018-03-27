4月電價漲幅表公布 家庭月用千度年多付1116元電費

2018年03月27日 21:00 中時 王玉樹

趕快看一下你家每月用電多少度？台電今晚公布4月最新電價調漲表，雖然整體漲幅只有3%，但經過精算後，住宅用戶500度以上漲幅拉高到4.1%至4.6%，小商店用電戶1500度以上漲幅4.5%。如果你的家庭每月用電達1000度，下月起每月就要多付93元，一年多1116元電費。

在兼顧反映台電燃料成本與照顧民生口號下，經濟部同意讓台電於4月起調漲電價3%，但住宅用電500度以下、小商店用電1500度以下不調整。因為有82%住戶不受影響，其他18%、240萬戶實際電價漲幅就超過3%。

根據台電今晚公布的4月確定電價表，500度以上夏月調為每度4.8元、漲幅4.1%，700度以上漲幅4.4%，到1000度每度已拉高到6.41元，漲幅4.6%最高。如果家庭月用700度，每月電費會多33元，一年將近400元。如果用到1000度，當月電費為3515元，比舊電價高出93元，一年是增加1116元。

至於連鎖餐廳、連鎖髮廊等月用1500度以上小商店，夏月漲幅則為4.5%，假設月用2000度，每月平均多113元，整年是1356元，對小商家來說負擔還不算大。

用電大咖工商業漲幅落在3.3%與3.56%之間，以低壓的超商、小商場每月平均電費10萬來說，每年會多近4萬元電費。1000瓩以上大工廠每月平均電費有100萬元，一年就多42萬元。雖然平均漲幅不如民生家庭戶，但算是用的多，付的也較多。

乍看民生用電漲幅4%以上高於工業用電，但台電主管強調，因為政府指示照顧用電低的民生用戶，實際整體民生用電漲幅根本只有1.95%，不足部份就把工業漲幅從3%拉高到3.5%，「也就是讓工業漲多一點，民眾少付一點。」

這位主管說，否則如果民生要漲足平均3%，500度以上的級距漲幅就不會只有4%多，一定更高。

(中時)