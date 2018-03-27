大S驚傳癲癇復發昏倒 緊急送醫住院

2018年03月27日 21:01 中時電子報 施品瑜 、中國時報/ 蕭雅玲 、中國時報/

大S自結婚生下一對兒女後，頻被酸身材發福，但近來她積極減肥，一個月內就狂瘦10公斤，讓老公汪小菲也直呼佩服，但今（27日）卻傳出她突然昏倒，現人已緊急送醫，在台北榮總接受治療。

據《蘋果日報》報導，大S今傍晚突然昏倒，目前人已被救護車送到台北榮總，因為她近來積極瘦身，不免令大家聯想是否減肥過度，才影響身體狀況，而她明天原本將和吳宗憲主持的《我要當女一》選秀節目，也已經臨時取消。

而大S經紀人稍早回應《中國時報》，表示大S於傍晚癲癇發作送醫，老公與徐媽媽都在旁陪她，原訂明天出席《我要當女一》活動，也因身體狀況已經取消，並透露大S感冒一兩週沒有痊癒，可能是因此才發癲癇發作，而大S本人目前現在醫院休養中，「醫生告知需要好好休養，也謝謝大家的關心。」節目製作單位也在消息傳出後證實，大S原訂明出席《我要當女一》的活動，確定已改由柯佳嬿出席。

事實上，大S兩年前生第二胎兒子，曾傳出為減輕生產疼痛，施打過量麻藥，導致產後癲癇發作，一度昏迷送進加護病房，汪小菲事後就向大家報平安，說明老婆經過2次急救與一晚ICU（加護病房）觀察已無大礙；另外，她也因為產子荷爾蒙失調，讓有心臟二尖瓣脫垂舊疾的她，身體無法負荷，心臟常不舒服，已調養身體許久。

(中時電子報)